寶雅首季營收年增11% 持續展店！以美妝與店中店提高滲透率
寶雅國際今（10）日2024年3月合併營收達18.6億元，月減10.1%、年增14.9%，受惠疫後復甦，營運持續恢復。累計第一季合併營收達58.7億元，比去年同期的52.9億元，年增11.0%。截至3月底為止，全國共有370間寶雅、23間寶家。寶雅將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高台灣滲透率；同時加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。
記者許家禎／台北報導
寶雅去（2023）年合併營收達220.8億元，較2022年195億元，年增13.4%。全年稅後盈餘25.25億元、每股盈餘（EPS）達24.41元，創下歷史新高，賺進近2.5個股本，之前董事會通過擬每股配發現金股利21元，並以盈餘轉增資配股0.1元。
寶雅今年第一季合併營收達58.7億元，比去年同期的52.9億元，年增11.0%。寶雅指出，去年主要動能除了新增店外，關鍵在新店型美妝店與店中店加入，提高市場滲透率，且同步優化電商，推升營收大步向前。而未來也將持續展店，並藉由新美妝及店中店店型，提高台灣滲透率，並加速數位布局，提升消費者體驗。
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