全台最小7-11！1坪微型門市初登場 還有咖啡、熱便當自動販賣機
全台最小7-11門市登場！7-ELEVEN以「X-STORE 微型商店」進駐商辦大樓，全區空間僅有1坪大小，整合AI商品大數據、智能監控、手機自助結帳三大智能系統打造無人商店，並且4月中也將進駐信義區商辦大樓，將會根據不同商圈需求，規劃引進智能販賣機，包括4℃鮮食、18℃鮮食與冷飲、CITY CAFE、現做熱便當、人生飲料機，是全新型態的小坪數無人便利商店。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11於內湖商辦開設首間「X-STORE微型商店」1坪大的空間設置簡易型貨架，目前販售商品為常溫零食、飲料、用品等，應用通路獨家專利「手機自助結帳」功能，並結合AI商品數據、智能監控，消費者持OPENPOINT APP快速掃描商品、最快30秒即可體驗便捷的購物流程，結合OPENPOINT生態圈，可累積會員點數，享有商品折扣優惠等。
目前全台有7家X-STORE，應用多項智能科技均具備可技術複製性，如應用AIoT（人工智慧物聯網）的AI銷售預測系統協助門市營運數位化、自助結帳導入高來客門市、智FUN機設置於購物不便商圈等。7-11表示為體現無人化服務， 7-11打破傳統購物後至櫃台結帳模式，由超商率先開發並取得專利「手機自助結帳」成為X-STORE微型商店發展關鍵，除了內湖商辦外，也預計4月中旬進駐信義區大型商辦大樓。
除此之外，「X-STORE微型商店」依據不同商圈的消費者需求，搭配「智FUN機」也能提供多元溫層的商品服務。2018年開始發展「智FUN機」，依商圈屬性開發五款智能販賣機型，包括 4℃鮮食、18℃鮮食與冷飲、CITY CAFE、現做熱便當、人生飲料機等多元機型，服務據點突破1,800台，於商辦大樓、廠區等封閉型場域推展服務。
全家則是攜手台北市政府觀光傳播局持續推進穆斯林友善計畫，適逢穆斯林年度盛事開齋節，4月14日全家將於大安森林公園響應參與開齋節歡慶活動，FamiMobi行動服務車將到場化為穆斯林友善商店，並販售穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」、「維也納奶油麵包」等友善餐食，台北市政府市長蔣萬安、觀傳局局長王秋冬也將到場體驗，一起透過美食應援穆斯林朋友、共同歡慶開齋。
歡慶開齋節，全家4,200間店舖更針對穆斯林相關服務及商品推出優惠活動，包含即日起至4月30日，購買指定東南亞國際電話卡，可獲得具清真認證的原味可樂果特價20元優惠券；即日起至5月21日，使用國際匯款代碼繳費，可贈送FMC天然水一瓶，限量30萬組。商品優惠則於即日起至4月30日，推出「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」清真認證冷凍餐盒享88折優惠；穆斯林友善熟食專區「馬尚煮」也推出買3送1優惠。