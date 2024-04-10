花公帑行銷台中或「燕國」？盧秀燕訪星成果明料成藍綠攻防重頭戲
台中市長盧秀燕出訪新加坡，遭綠營批評，把台中當「燕國」行銷，搶風頭搶過頭，花公帑行銷自己，宛如電影《周處除三害》的「尊者」。綠營議員要求將出訪成果納入議會專案報告，但藍營反對，認為明（11）施政報告就可以詢問，將可預料明天的施政報告中，藍綠雙方將為盧秀燕出訪新加坡成果攻防不休。
記者陳宜加／台北報導
台中市議會今天召開大會，對於此次市長盧秀燕出訪新加坡，民進黨議員江肇國、林德宇要求納入專案報告，江肇國強調，盧秀燕出訪花人民公帑，還表示未來還會去其他國家，因此應該要向市民說明；國民黨議員則認為明天市長施政報告就可以詢問，最後裁定將從明天起進行市長的施政報告、4天專案報告、業務質疑及總質詢。
江肇國強調，盧秀燕此次出訪新加坡，因事先受制於新加坡的要求，無法公開行程，但回來要向市民報告，斬獲如何？尤其是盧秀燕未來還有出訪計劃；議長張清照認為明天施政報告就可報告，國民黨表示明天就可詢問，江肇國認為，明天施政報告並無書面，而市長出國花人民的錢，拚外交如此好事，為何不能向市議會報告？
林德宇表示，市長出國到目前都是從片面的新聞資訊得到片面的資訊，既然市長在出發前都能夠主動開記者會說明，應該藉由專案報告把這次的出訪的成果意義、以及未來的效益跟市民做報告。