台彩「最親民彩券」找到了！中最大獎也不會發財　行家一年中10次

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少彩迷紛紛回應「三星彩不錯，單注25元不會影響生活，中過5000元兩次」、「我有時候經過彩券行靈感就隨便買個兩組，中過三次兩碼的，也是500元加菜金」、「三星彩就是中最大獎也不會發財的彩券，一注25元很佛了」、「超好笑，真的是中了也不會發財的彩券，適合小試手氣用」、「我都玩三星彩，數字靈動大法，無緣無故就中5000元了」。
中最大獎也不會變成富翁！台彩最親民彩券是這張
事實上，彩迷所提到的這款「三星彩」台彩已經推出多年，投注玩法其實非常簡單，就是在0至999的數字當中選出百位數、十位數以及個位數，中最大獎的機會就是1/1000，然而有趣的是，該彩券如果你中三個號碼，最大獎就是倍率200倍的5000元，意即就算你三碼全中，也不會成為大富翁。
《NOWnews》記者實際詢問南部有在投注彩券的親友，張先生表示「這個三星彩也是跟今彩539一樣要養牌，單注25元因為很親民，許多內行人都是長期養牌購買，每一年可以中獎超過10次都有，不過我自己沒有在玩這個」；王小姐則說「三星彩投注25元很便宜，很多婆媽也喜歡購買，家族裡有人三星彩一年三碼全中5、6次，兩碼的也有20餘次，每次開獎就很像在對發票那樣，從後面開始瞇牌，其實也是一種生活樂趣」。
三星彩、四星彩玩法介紹！天天有人中5000元最大獎
而根據台彩官網介紹，三星彩以及四星彩的玩法非常的簡單，三星彩就是在0至999的數字當中選出一組數字填入百位數、十位數以及個位數；四星彩則是在0至9999中選出一組數字填入千位數、百位數、十位數以及個位數，單注投注25元。
三星彩三碼全中機率1/1000，最大獎5000元；四星彩四碼全中1/10000，最大獎50000元，不過要特別注意的是，三星彩與四星彩都是「從後面開始對碼」，就跟對發票一樣，假設開出號碼是「123」，你投注號碼是「125」，那這樣其實沒有中獎，反倒是「723」的人有中尾兩碼獲得500元哦！
而「三星彩」以及「四星彩」的開獎時間，每週一至每週六都有開獎，《NOWnews》記者實際到台彩官網查詢，發現真的有許多人熱愛這款彩券，且中獎人數也非常多，以最新兩期來看，4月9日開出的號碼中，三碼全中的有34人、對中二碼的566人、對中一碼的有高達6861人；4月8日開出的號碼中，三碼全中的人有42人、對中二碼的有600人、對中一碼更是有8031人。由於中獎率高，販售價格親民，難怪不少彩迷都熱愛這款彩券。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：投注彩券應該衡量自身經濟狀況，不因沉迷而影響生活品質。