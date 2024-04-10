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台彩「最親民彩券」找到了！中最大獎也不會發財　行家一年中10次

▲台彩販售各種公益彩券，最有名的就是「大樂透」以及「威力彩」，每次總是會累積高額獎金，吸引許多彩迷長期投注。（圖／記者顏真真攝）
▲台彩販售各種公益彩券，最有名的就是「大樂透」以及「威力彩」，每次總是會累積高額獎金，吸引許多彩迷長期投注。（圖／記者顏真真攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台彩最有名的公益彩券「大樂透」以及「威力彩」每次總是會累積高額獎金，吸引許多彩迷長期投注，希望哪天自己是那個「一注獨得」的幸運兒，不過由於中獎機率實在太低，就算買了一輩子可能也中不了，因此不少人乾脆不做白日夢，轉往台彩其他彩券下手。其中除了今彩539、39樂合彩受到歡迎外，被號稱「最親民的彩券」也備受討論，單注不僅只要25元，且中獎也沒辦法致富，許多想試手氣的人偶爾會小買，甚至有內行人一年中獎超過10次！

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有網友在PTT貼文指出「平常我是不太會買大樂透跟威力彩，除了過年大樂透加碼之外，最近有發現台彩還有一款很親民的公益彩券，叫做三星彩，猜中三個號碼的話最高獎金只有5000元，每天都有人在中，自己也幸運中過2次，至少對大中獎率是1000分之一，比其他彩券都還要高非常多，如果中一碼也有2倍賠率回本，蠻適合試試手氣的」。

▲電腦彩券、大樂透、威力彩、今彩539、台彩、台灣彩券。（圖／記者顏真真攝）
▲台彩販售的公益彩券種類非常多，每一種彩券有不同的獎金結構與玩法，長期培養一群資深彩迷。（圖／記者顏真真攝）
貼文曝光後，不少彩迷紛紛回應「三星彩不錯，單注25元不會影響生活，中過5000元兩次」、「我有時候經過彩券行靈感就隨便買個兩組，中過三次兩碼的，也是500元加菜金」、「三星彩就是中最大獎也不會發財的彩券，一注25元很佛了」、「超好笑，真的是中了也不會發財的彩券，適合小試手氣用」、「我都玩三星彩，數字靈動大法，無緣無故就中5000元了」。

中最大獎也不會變成富翁！台彩最親民彩券是這張

事實上，彩迷所提到的這款「三星彩」台彩已經推出多年，投注玩法其實非常簡單，就是在0至999的數字當中選出百位數、十位數以及個位數，中最大獎的機會就是1/1000，然而有趣的是，該彩券如果你中三個號碼，最大獎就是倍率200倍的5000元，意即就算你三碼全中，也不會成為大富翁。

《NOWnews》記者實際詢問南部有在投注彩券的親友，張先生表示「這個三星彩也是跟今彩539一樣要養牌，單注25元因為很親民，許多內行人都是長期養牌購買，每一年可以中獎超過10次都有，不過我自己沒有在玩這個」；王小姐則說「三星彩投注25元很便宜，很多婆媽也喜歡購買，家族裡有人三星彩一年三碼全中5、6次，兩碼的也有20餘次，每次開獎就很像在對發票那樣，從後面開始瞇牌，其實也是一種生活樂趣」。

▲台彩販售的彩券三星彩、四星彩就像對發票一樣，是要從後面對到前面，而即便中最大獎也不能致富，加上單注只要25元，被彩迷稱為「最親民彩券」。（圖/PTT）
▲台彩販售的彩券三星彩、四星彩就像對發票一樣，是要從後面對到前面，而即便中最大獎也不能致富，加上單注只要25元，被彩迷稱為「最親民彩券」。（圖/PTT）
三星彩、四星彩玩法介紹！天天有人中5000元最大獎

而根據台彩官網介紹，三星彩以及四星彩的玩法非常的簡單，三星彩就是在0至999的數字當中選出一組數字填入百位數、十位數以及個位數；四星彩則是在0至9999中選出一組數字填入千位數、百位數、十位數以及個位數，單注投注25元。

▲三星彩一次投注25元，就從0至999選一個號碼帶入百位數、十位數以及個位數，從個位數開始對獎，三碼全中即得最大獎5000元。（圖/PTT）
▲三星彩一次投注25元，就從0至999選一個號碼帶入百位數、十位數以及個位數，從個位數開始對獎，三碼全中即得最大獎5000元。（圖/PTT）
三星彩三碼全中機率1/1000，最大獎5000元；四星彩四碼全中1/10000，最大獎50000元，不過要特別注意的是，三星彩與四星彩都是「從後面開始對碼」，就跟對發票一樣，假設開出號碼是「123」，你投注號碼是「125」，那這樣其實沒有中獎，反倒是「723」的人有中尾兩碼獲得500元哦！

而「三星彩」以及「四星彩」的開獎時間，每週一至每週六都有開獎，《NOWnews》記者實際到台彩官網查詢，發現真的有許多人熱愛這款彩券，且中獎人數也非常多，以最新兩期來看，4月9日開出的號碼中，三碼全中的有34人、對中二碼的566人、對中一碼的有高達6861人；4月8日開出的號碼中，三碼全中的人有42人、對中二碼的有600人、對中一碼更是有8031人。由於中獎率高，販售價格親民，難怪不少彩迷都熱愛這款彩券。

▲最新開出一期的「三星彩」派彩結果，有34人成功中獎3碼，抱回最大獎5000元，而也有6861人命中1碼，回本賺25元。（圖/台彩官網）
▲最新開出一期的「三星彩」派彩結果，有34人成功中獎3碼，抱回最大獎5000元，而也有6861人命中1碼，回本賺25元。（圖/台彩官網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：投注彩券應該衡量自身經濟狀況，不因沉迷而影響生活品質。

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