電價調漲！5成7上班族拚節能、盼月省3899元　最多人這樣省電

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換算下來，有85.6%屬於「有省錢計畫」，56.6%屬於「有省水電（節能）計劃」。
若第2季有「省水電（節能）」計畫，在可複選狀況下，主要居家方法依序為「隨手關燈」（91.1%）、「減少使用冷氣次數」（76.1%）、「大白天少開燈」（64.4%），以及「不使用的家電，馬上拔插頭」（51.7%）、「家裡改用節能燈具」（50.6%）。
其他節能方法，又分別有「改去公共場吹冷氣」（44.5%）、「改用變頻家電」（42.7%）、「使用省水型馬桶，或裝兩段式沖水配件」（40.9%），以及「盆浴改為淋浴，且時間控制在五分鐘以內」（31.8%）、「用洗菜、洗衣、洗碗、洗澡剩水，來澆花、洗車、擦地板」（30.1%）。
上班族更期望，透過整個省錢或節能的「抗漲計畫」，1個月平均能省下3,899元，大概1天要少花130塊錢。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，勞工朋友一旦變成「月光族」或「窮忙族」，為了財務的收支平衡，一切皆以「省錢至上」為原則，甚至在下班後，還要去兼差賺外快，將無力兼顧到生活品質。
楊宗斌說，若從長期來看，「過度省錢」的結果，只儲蓄、不消費，對台灣內需經濟而言，其實並非好事，可能又形成惡性循環，也就是消費不振，導致廠商業績不振，然後衝擊調薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入低度成長的「悶經濟」困境。