航空營收／Q1再刷新紀錄！長榮、星宇交付新機　華航擴航網

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長榮航空說明，歐美長程航線持續表現亮眼，平均載客率皆達9成以上，其中北美航線受惠於越裔客源春節後返美高峰，美西大型電子展以及加拿大報稅季等需求，從台灣出發至北美平均載客率更高達9成5。
長榮航空指出，東南亞的曼谷、吉隆坡、清邁及峴港等熱門旅遊景點之機位需求暢旺，以及東北亞航線適逢賞櫻旺季，平均載客率達9成以上，甫於3月初開航的桃園-愛媛航線，平均載客率也將近9成。
貨運方面，長榮航空分享，經春節長假後廠商補貨、季末趕貨效應及跨境電商出貨大增帶動包機量提升，致航空貨運價量齊揚，營收達37.4億，月增率達25.33%；4月8日交付的第9架波音777F貨機經整備後將於近期投入營運，有助於未來貨運營收進一步成長。
🟡中華航空
華航集團3月份合併營業收入為165.07億元，刷新歷年同期新高，較前月增幅1.82%，較去年同期增加14.65億元，增幅9.74%。其中，客運收入106.83億元，較去年同期增加22.25億元，增幅26.31%，主因為本公司運能逐步增加，市場需求持續熱絡，致使整體客運收入較去年同期成長。貨運收入為46.25億元，月增26.54%，跨境電子商務貨源持續蓬勃，以及全球AI人工智能趨勢帶動半導體相關出貨增加，使3月貨量及運價皆較前月雙雙上揚。
全球旅運需求熱絡，華航表示，台灣地區延續春季旅遊熱潮，3月份全線平均載客率超過8成，東北亞及北美航線需求暢旺，繳出9成載客表現，其中日韓進入賞櫻旺季，機票買氣有望延續至4月；另東南亞航線以旅遊為主的曼谷、峴港等載客率皆超過9成，挹注營收成長。
華航夏季班表持續擴大航網布局，整體航班運能約恢復至疫前八成，台北-鹿兒島於 5/7 起復飛每周 2 班，台北-西雅圖 7/14 起飛航每周 5 班。同時針對熱門航線加密班次，包括台北-福岡增為每周 19 班，台北-名古屋增為每周 14 班，台北-廣島 4/30 增為每周 5 班 ；4/19 起高雄-東京也增為每周 10 班，擴大服務南部民眾。東南亞則有台北-曼谷增加為每周 28 班，台北-馬尼拉 4/15 起增至每周 17 班，台北-帛琉也增為每周 3 班、7/18 再增至每周 4 班，台北-香港增為每周 56 班等，以密集的航班服務滿足多元旅運需求。
為搶攻旅遊商機，華航推出「打卡全球，人人有折」全航線85折購票促銷，即日起至4月25日為期16天的優惠，多條精選航線再享超值票價 ，高雄-香港經濟艙來回TWD 2,270起(未稅)，台北-仁川TWD 5,723起(未稅)，長程線部分有台北-倫敦TWD 25,220起(未稅)，台北-羅馬TWD 27,405起(未稅)。另針對西雅圖直飛航線也有驚喜折扣，豪華商務艙定額減價 TWD 16,888 元、豪華經濟艙定額減價 TWD 6,888 元、經濟艙定額減價 TWD 3,888 元，會員還可獨享2,200 哩起額外哩程回饋，是旅客購票好時機，也有望為營收添增成長動能。
🟡台灣虎航
台灣虎航2024年3月營收13.88億元，較去年同期增加5.07億元，增幅57%，單月營收為同期新高外，僅次於今年2月。而今年第一季適逢農曆春節、日本櫻花季，區域國際航班客運市場需求暢旺，航班數較去年同季增加62%，平均載客率突破9成，累計營收42.47億元，創單季歷史新高，年增64%。
🟡星宇航空
星宇航空3月總營收為26.47億元，年增率81%。其中，客運營收為23.59億元，年增82%。3月旅運市場票價落入淡季，然因新機交付，整體運力較前月增長近一成，整體載客率仍維持8成以上水準，需求強勁。貨運市場方面，3月貨運營收為1.66億元，月增31%，年增45%，隨著2月連續假期結束，市場需求態勢轉為上揚，再加上台北–舊金山航線自3月20日起增為每日一班，貨運營收穩步回升。
此外，星宇航空2024年第一季總營收為79.95億，較前一季2023年第四季成長23%，亦較去年同期2023年第一季成長83%，營收持續成長，表現強勁。
星宇航空3月開賣越南第四個航點 - 富國島及美國第三個航點 - 西雅圖。同時，3月31日起正式啟航台中飛往澳門、越南峴港及日本高松三條航線。除此之外，星宇航空亦開始籌備開闢台北–香港航線，積極拓展航網版圖。
鑒於國人旅日市場日益增長，星宇航空台北-東京成田航線自4月起將下午航班（JX804 / JX805）常態性放大機型，每日三班皆以廣體客機提供服務，並將密切留意市場動態，機動調節航班，以因應市場需求。