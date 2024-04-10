傳韓國瑜不知民主基金會今天開董事會　吳釗燮：2日有拜會說明

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳釗燮說，在民主基金會新任董事長還未出爐前，就由他暫代董事長，這是程序上的問題。從一開始2月時，他就拜訪過韓國瑜，也跟他說明過，慣例上立法院長就是民主基金會董事長、4月2日也重申這點，這是今天會議最重要的任務之一，推舉新董事長，也就是韓國瑜會接任。
吳釗燮透露，他也曾向韓詢問，是否能再獲推舉後，親自主持接下來的會議，但韓向他表示自己今日接下來有其它的行程，無法緊接著處理會務，因此代理董事長繼續主持會議。吳釗燮說，時間真的非常緊迫，在這任董監事任滿前兩隔月，就要推舉新董事，只剩下幾天而已；另應依照財團法人法，決算必須送主管機關，也只剩下幾天，若不開董事會，可能會陷入違法危機，也獲得董事長韓國瑜的諒解。
吳釗燮最後說明，若大家回想2001年，民主基金會當時要成立的背景，是因為實際上大家也了解國內政治可能會有些紛擾，但成立民主基金會試試希望能團結國內朝野、行政與立法部門，所以在過去快20多年的歷史中，民主基金會的運作一項非常順暢，他也希望繼續秉持這個原則來處理民主基金會的外交工作。
至於傳將回任國安會秘書長，吳釗燮說，新任首長的職位，應該是要由新任總統來宣布，他在此無法做任何評論；他現在仍是外交部長，在任內她每天都應該責無旁貸，且沒有分神，努力做好外交工作。