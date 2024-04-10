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習近平力推雄安新區7週年！中國民眾直擊嘆「如末日場景」

▲中國雄安新區多地工程延宕、雜草叢生，淪為中國第一大「鬼城」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國雄安新區多地工程延宕、雜草叢生，淪為中國第一大「鬼城」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國2017年的4月1日宣布啟動河北雄安新區的開發計劃，這一計劃被視為中國領導人習近平的「千年大計」，成為當時全國的矚目焦點。然而，七年過去了，在中國經濟恢復疲軟之下，雄安新區變成了一座尚未完成的廢棄城市，甚至有中國民眾到當地一遊形容為「世界末日景點」。

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雄安新區的預算超過人民幣8000億（約新台幣3.6兆元），目前已經投入超過人民幣4900億（約新台幣2.2兆元）。然而，儘管投入了巨額資金，這個千年大計卻成了一場空前的失敗。2020年，雄安新區的高鐵站啟用，但現在卻只有一趟往返北京的列車，車站周邊荒涼冷清，讓人聯想到荒廢的鬼城。

如今正值雄安新區七週年，有中國民眾前往雄安新區旅遊後表示，這裡幾乎可以被描述為「世界末日景點」。儘管官方宣稱已完成了超過380個重點項目，但這座城市卻像是空城一般，與此同時，中國民眾對於雄安新區的期待也在不斷破滅。

民眾表示，「這麼大的城市大部分都是空的，但它的環衛和綠化，說實話做得還非常好，而且整個基建很漂亮。我也不知道這個錢是誰出，但是挺悲慘的，那整棟樓上只有那一層有兩個亮燈的，其他都是空的。我就納悶了，這裡沒有人，建造這些東西有什麼用？」

對於這一現象，一些觀察家指出，雄安新區不過是習近平的一個政治工程，而最終將會成為一座荒廢的鬼城，旅居澳洲的歷史學者李元華也稱，「民間直接把這個表象說出來了，雄安新區現在就是個鬼城。官方的說法是，現在要建成了，比如幾百座大樓，但這幾百座大樓到底有沒有運轉？有沒有人住？」

另外也有專家也指出，雄安新區所選址的地理位置並不適合建造城市，因為該地區位於低洼地帶，容易受到水患的影響。

值得注意的是，中國政府曾將雄安新區視為重大發展計劃，但如今卻面臨著前所未有的挑戰。儘管中共高層曾信誓旦旦要將雄安新區建設成為政治經濟中心，但現實卻讓人不得不反思這一計劃的可行性。

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