習近平力推雄安新區7週年！中國民眾直擊嘆「如末日場景」

我是廣告 請繼續往下閱讀
如今正值雄安新區七週年，有中國民眾前往雄安新區旅遊後表示，這裡幾乎可以被描述為「世界末日景點」。儘管官方宣稱已完成了超過380個重點項目，但這座城市卻像是空城一般，與此同時，中國民眾對於雄安新區的期待也在不斷破滅。
民眾表示，「這麼大的城市大部分都是空的，但它的環衛和綠化，說實話做得還非常好，而且整個基建很漂亮。我也不知道這個錢是誰出，但是挺悲慘的，那整棟樓上只有那一層有兩個亮燈的，其他都是空的。我就納悶了，這裡沒有人，建造這些東西有什麼用？」
對於這一現象，一些觀察家指出，雄安新區不過是習近平的一個政治工程，而最終將會成為一座荒廢的鬼城，旅居澳洲的歷史學者李元華也稱，「民間直接把這個表象說出來了，雄安新區現在就是個鬼城。官方的說法是，現在要建成了，比如幾百座大樓，但這幾百座大樓到底有沒有運轉？有沒有人住？」
另外也有專家也指出，雄安新區所選址的地理位置並不適合建造城市，因為該地區位於低洼地帶，容易受到水患的影響。
值得注意的是，中國政府曾將雄安新區視為重大發展計劃，但如今卻面臨著前所未有的挑戰。儘管中共高層曾信誓旦旦要將雄安新區建設成為政治經濟中心，但現實卻讓人不得不反思這一計劃的可行性。