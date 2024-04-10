羅志祥譴責少女不雅片拍攝者！提5不關切兒少 盼黃子佼跟家人談
黃子佼被爆購買少女不雅片，引發演藝圈女星們強烈反彈，群起連署促進修法加重刑罰，羅志祥今（10）日出席公益活動被問到此事，表示看到新聞很難過，因自己有乾兒子跟乾女兒，很關切兒童的權益，譴責拍攝者非常不應該，是否私下關心前輩黃子佼，他坦言彼此沒有聯絡方式，希望他能好好跟家人、受害者談，找出自己的問題，「我不是他的家人跟親友，我覺得他應該要好好跟家人說，還有好好的跟其他人說，這才是比較重要的」。
記者江芷稜／綜合報導
羅志祥擔任愛心大使，呼籲一同支持「情緒困擾兒少服務計劃」，要聆聽兒童的聲音，他透露不知情外界連署修法加重刑責，所以並未加入，但持續關心相關新聞，嚴厲譴責拍攝者，認為對未成年做出這些事非常不好，「在兒少不知情或無知的狀態下，被迫做出這樣的判斷，這是要去了解或探討的，我很強調不下載、不分享、不支持、不購買、不觀看，這是很重要的」，以「5不原則」杜絕未成年不雅片。
對於外界撻伐黃子佼行為，羅志祥沒有落井下石，他坦言看到新聞蠻難過的，不解怎會有這樣的事情發生，但彼此沒有聯繫方式，希望黃子佼能好好的跟家人、受害者談談，去面對遭遇的問題、檢視自己，也希望外界能關注虐童案、有情緒困擾的兒童，呼籲大家能捐出零用錢支助公益活動，並積極立法保護兒少的權利。
因為家鄉在花蓮，日前爆發0403大地震，羅志祥相當關心親友狀況，他透露當天自己在睡覺沒有感覺，是媽媽打電話來才驚醒，笑說媽媽很緊張，打了很多通電話，還用誇張哭腔關心兒子「房子有怎樣嗎？」還好台北家裡和花蓮的阿嬤、舅舅都無災情，他隔天就聯絡花蓮縣長處理捐款事宜，將款項直接送到災民手上，希望能解決燃眉之急，強調不喜歡公益活動變成一種競賽，讓愛心變質，大家比較誰捐得多，所以這次沒有公布捐款金額，希望外界不要用金錢數字來衡量愛心。
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