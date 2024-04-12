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百日咳來了！大人打疫苗防寶寶中招　公嬤疼孫寧為愛挨針

▲醫師建議孕婦應於懷孕第三個孕期（27至36周）施打百日咳疫苗，提供嬰兒出生後完整的保護力。（圖／取自Pixabay）
▲醫師建議孕婦應於懷孕第三個孕期（27至36周）施打百日咳疫苗，提供嬰兒出生後完整的保護力。（圖／取自Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

時序入春，多種病毒在季節交替期間作怪，國內日前發現今年首例本土百日咳，為1個月大男嬰，有嚴重的呼吸困難和雙側肺炎，所幸及時治療，已康復出院。醫師說，孕婦或照顧者可考慮自費接種疫苗，更能有效避免寶寶遭到感染。

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針對百日咳，雙和醫院家庭醫學科主治醫師陳信儒說，其為高度傳染性的急性呼吸道感染症，由百日咳桿菌引起，主要透過飛沫傳染，好發於嬰幼兒，但成人也會感染，而嬰幼兒若尚未完全接種疫苗，感染後果可能很嚴重。

▲新生兒一旦感染百日咳會有咳嗽、嘔吐、呼吸困難等症狀，嚴重者造成休克，併發肺炎、腦病變。（圖為施打疫苗情境照）
▲新生兒一旦感染百日咳會有咳嗽、嘔吐、呼吸困難等症狀，嚴重者造成休克，併發肺炎、腦病變。（示意圖／NOWnews資料照）
陳信儒表示，根據公費疫苗接種時程指引建議，嬰幼兒在出生後的2、4、6、18個月及滿5歲前，應按時接種百日咳疫苗，但為避免成人感染百日咳後傳染給尚未完整接種疫苗的嬰幼兒，並考量一般人接種疫苗3至5年後抗體會下降，因此建議孕婦和嬰幼兒照護者，可選擇自費接種減量破傷風白喉非細胞性百日咳（Tdap）混合疫苗。
 
此外，該指引也建議，孕婦每次懷孕第28到36週期間應接種1劑疫苗，以保護尚未出生的嬰兒，若懷孕期間未接種，則應於產後立即接種。

陳信儒指出，成人Tdap疫苗屬於自費疫苗，每劑費用大約在1500至2000元間，每次接種的保護力約維持3至5年，不過這段時間內若迎來第二胎，照護者可不必再接種。

值得注意的是，國內近年來發現的百日咳病例，多集中在尚未完整接種疫苗的3個月以下嬰幼兒，顯示孕婦及嬰幼兒照護者接種Tdap疫苗的觀念仍需加強。
 
陳信儒表示，其實在門診遇到不少阿公、阿嬤諮詢疫苗事宜，進一步詢問後才發現是子女要求前來，其中一些公嬤起初不太情願，對接種疫苗的原因也不清楚，但經詳細解釋後，多能理解「為愛挨針」的緣由，不僅能保護自己，也能防止孫子被傳染。
 
陳信儒也呼籲，若家中有嬰幼兒，成人要避免將病毒帶回家中，同時應勤洗手，並避免前往人潮擁擠、空氣不流通場域，如有疫苗相關疑問，可洽家庭醫學科門診尋求專業協助。

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