馬習二會北京登場　CNN：中國「胡蘿蔔」攻勢要證明未失台灣人心

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Amanda Hsiao表示，而對中國來說，馬英九的到來也是一種面向國內民眾的保證，即北京並未失去台灣人心，仍然有文化和歷史的淵源將兩岸聯繫在一起，民進黨並不代表台灣的主流觀點。
澳洲國立大學的政治學者宋文笛則認為，北京對馬英九的關注，也暴露出中國無法在台灣找到另一位具有同等地位、願意對中國立場持鴿派的政治人物。
宋文笛指出，北京除了希望透過馬英九向賴清德政府施壓，也要藉著馬習二會向外界發出信號，即北京能夠善待友人，「胡蘿蔔」具有可信度和持久性，希望世界各地的政治領導人能與北京交好。另外，馬英九訪中行也表明北京目前的首要選擇仍然是通過贏得台灣民心實現和平統一，雖然兩岸緊張持續加劇。
《CNN》報導指出，中國官方媒體往往稱呼馬英九為「先生」，沒有提及他曾是台灣總統的事實。馬英九自詡此次訪中為友誼和平之旅，但馬英九的身份認同與台灣的主流民意越來越格格不入，台灣目前只有不到3％的民眾認為自己是「中國人」，不到10％的民眾支持立即或未來的兩岸統一，越來越多的年輕人認為自己是「台灣人」，不願意成為中國的一部分。
專家認為馬習二會不會給兩岸關係帶來任何實質改變，Amanda Hsiao表示，兩人會面更多是一種象徵意義，試圖塑造一種有利於兩岸關係的敘事。宋文笛則認為，馬英九希望以「唯一一位能夠與北京破冰的台灣領導人」被銘記，想要鞏固個人的政治遺產。