築間3月、Q1營收「雙創同期新高」　再推2大品牌進軍香港

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值得一提的是，築間持續看好高雄市消費力道及演唱會所帶來的商機，旗下全新韓式料理品牌「朴庶韓國豆腐鍋」首店於3月底插旗高雄，開幕後亦開出亮眼成績。憑藉品牌多元、瞄準目標消費客群及營運版圖持續擴大，推升築間3月合併營收4.63億元，第一季合併營收14.64億元，分別較去年同期成長8.91%、4.46%。
築間旗下品牌除了食材品質挑選嚴謹、營業至深夜搶攻各時段消費族群外，創新的加盟獨特營運模式，加盟店迅速增加搶攻市場版圖，第一季共開出10間新分店，總店家數推進到178家，更分別於台北、台中、高雄的餐飲一級戰區聚集成集團品牌聚落。
築間表示，集團的加盟體制完善，累積經驗豐富，能提供加盟主從開業前的加盟申請、實測估價、正式簽約、工程施作、教育訓練、開業準備，再到開業後加盟輔導、教育訓練、營運考核、採購物流等一條龍式輔導，協助加盟主快速上手。
築間亦於3月參加2024台北國際連鎖加盟展，「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及首度開放加盟的「築間酸菜魚」，祭出每日限量加盟優惠方案，年毛利加盟保障；其中「築間酸菜魚」，透過總部提供創業夥伴發展事業支援的一條龍服務作為後盾，不到半年已在基隆、高雄、新北、香港銅鑼灣成功開出四家直營分店，更於4月1日插旗台中，成為市場上具高競爭力的酸菜魚品牌。
展望上半年，築間分享，持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，海外市場以香港銅鑼灣「築間酸菜魚」做為起點，計劃再推進集團兩大品牌進軍香港；築間逐步擴大海內外餐飲市場版圖，期能創造營收規模經濟，並持續強化資源集中化管理策略，維持營業費用優化，以期為集團營運再添成長動能。