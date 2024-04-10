電價調漲企業這樣自救！83%要求員工省電 隨手關燈、下班關電腦
因應4月起電價調漲，人力銀行調查指出，高達82.6%的企業表示，在第2季「有實施」省電措施，最常做的措施是「要求員工隨手關燈」，占77.3%，下班後電腦關機占68.9%居第2；另外，針對電價調漲，有45.2%的資方透露，會影響到公司調薪意願。
記者李琦瑋／台北報導
yes123求職網今（10）日發布「上班族吃住開銷與電價衝擊調查」發現，高達82.6%的企業表示，在第2季「有實施」省電措施，而且在可複選狀況下，主要措施依序是「要求員工隨手關燈」（77.3%）、「下班後電腦關機」（68.9%）、「午休、下班時間關燈」（64.8%），以及「調高冷氣、空調溫度」（43.6%）、「辦公室改用節能燈具」（38.1%）。
其他企業節電方式，又分別為「縮短冷氣、空調使用時間」（35.1%）、「以電風扇取代冷氣、空調」（27.7%）、「下班後拔電器插頭」（19.2%），以及「不強制穿西裝、套裝，或者有便服日」（14.4%）、「加裝自動感應照明」（10.2%）。
針對4月份電價調漲，有45.2%的資方透露，「會影響」到公司調薪意願；還有29.1%的企業指出，「會影響」到徵才意願。相較下，也有82.8%的上班族表示，「會擔心」電價調漲影響到企業調薪意願。
yes123求職網發言人楊宗斌解讀，電價調漲可能還是會影響到部分資方的調薪與徵才意願，但衝擊不會像之前疫情一樣持續很久，應該只是2、3季的延遲與調整。
楊宗斌說，況且近幾年來，企業積極發展「ESG」永續經營事業（部門），針對生產或服務流程，都有實施「節能減碳」的標準措施，因此推估電價變貴的成本衝擊有望淡化。