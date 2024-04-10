暴雪和網易握手言和！《魔獸世界》在中國「復活」 今夏重新上線
美國遊戲大廠暴雪（Blizzard）在2022年11月與中國網易鬧翻，雙方未能達成授權協議，2023年1月起結束長達14年的合作關係，導致諸多暴雪旗下遊戲退出中國市場。而雙方今（10）日重修舊好，宣布恢復合作，《魔獸世界》、《爐石傳說》等熱門遊戲預計於今年夏天在中國市場「復活」，伺服器重新上線。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合媒體報導，暴雪與網易經過一年來的持續商討，終於就分歧達成一致，《魔獸世界》、《爐石戰記》、《Overwatch》、《暗黑破壞神》等熱門遊戲預計在今年夏天於中國市場重新上線，且中國玩家過去的帳號資料將被完整保留。另外網易也與暴雪母公司微軟達成協議，嘗試將新的網易遊戲引入微軟的Xbox及其他平台。
網易表示，為了重新開服有許多工作需要進行，包括重建伺服器機房以及恢復玩家的歷史資料等等，但是網易與暴雪已決定攜手全力以赴，爭取最快時間重新上線，讓玩家早日體驗優異的遊戲。
暴雪則表示，很高興宣布與網易達成新協議，將暴雪遊戲帶回中國，感謝玩家的耐心與支持。
雙方對於之前談判破局均未再多做說明，當初結束合作一度鬧得很僵，兩家公司互相起訴，不過隨著暴雪被微軟收購，局勢也出現轉機。暴雪遊戲退出中國曾引發百萬中國玩家震動，大量中國玩家因此轉而加入台灣伺服器，也造成不少爭執。