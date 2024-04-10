特企／眾所矚目！《女鬼橋 釋魂路》5／9 Steam全球發行
由大宇資訊研發，改編電影《女鬼橋》恐怖遊戲續作《女鬼橋二 釋魂路》上市在即，製作團隊再釋出第二波預告影片。遊戲預告片敘述三名電影社學生，不顧午夜離校規定，決定偷偷留在教室內，趕工拍攝電影，玩家將以第一人稱視角進行任務。此時，在鬼樓「大忍館」中，幾乎沒有人煙的老舊倉庫中，居然傳出了幽咽的哭聲，詭譎音效加上擬真氛圍，一步步引導玩家，前往冒險，但這時候謠傳的鬼怪悄悄現身，詭異的許願儀式，神秘的老舊油燈，意外挖掘出大忍館塵封已久不為人知的秘密。
由於《女鬼橋一》，劇情縝密，角色台詞接地氣，造成熱烈回響，續作更是精益求精，製作人吳秉育（老吳）透露，製作女鬼橋二以來，每個禮拜都有小組讀本會議，就為了確保台詞能口語貼近生活經驗，這回更新增英文配音，有信心進軍非華語市場。遊戲角色特性與中文配音演員聲線為依據，尋找英文母語專業人士，進行劇本翻譯，不流失台味恐怖的精髓。依照中文配音演員的聲線，尋找合適的英配演員，配音前，還會準備遊戲影片，以及英配劇本解說，讓英配演員更進入女鬼橋的情境中，讓情感透過聲音完整呈現，讓玩家沉浸式體驗，雖然過程中也遇到文化上的差異，需要克服，就是希望讓非華語的玩家也能感受校園女鬼傳說的神秘魅力。
《女鬼橋二 釋魂路》即將在2024年5月9日全球上線，請密切鎖定FB與IG，掌握最新消息，並前往商店頁，加入願望清單。
《女鬼橋二 釋魂路》Steam商店