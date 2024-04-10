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巷仔內／馬習二會「象徵意義大於實質」 　互相榨乾剩餘價值

▲前總統馬英九繼2015年與中國國家主席習近平會面後，今日再度進行馬習二會。圖為2015年馬習會合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲前總統馬英九繼2015年與中國國家主席習近平會面後，今日再度進行馬習二會。圖為2015年馬習會合影。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／特稿

前總統馬英九與中國國家主席習近平今（10）日在北京人民大會堂東大廳舉行馬習二會，會前保密到家，直到通知記者核酸檢測才露出時間點。綜觀此次兩人會面過程，與2015年大陣仗略有不同，顯得低調，在對話中雖維持表面禮尚往來，實則毫無交集，更可說是互相榨乾剩餘價值。

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馬英九此次帶領20位大九學堂學生到中國廣州、陝西跟北京訪問，行程於三月中下旬公開，出發前國內政壇高度關切是否會有二次「馬習會」，儘管國民黨立委賴士葆早早放話可能性很高，然而，馬英九基金會執行長蕭旭岑僅強調客隨主便，對於是否會面始終保持低調。在中國與台灣關係日趨緊張的情況下，不願有所鋪張。

綜觀此次馬習二會對於兩人以及對於雙方的意義，對於馬英九個人來看，以國家前元首身分赴中，並再次獲得與習近平見面機會，已穩穩地站上了兩岸關係第一把交椅的位置，前無古人後大概也難有來者，堪稱「至高」成就。

在雙方會面談話之中，儘管馬英九一度說出「中華民國」，但隨後又改口稱「中華民族」，不論意外或蓄意，馬英九同時也提到「一中各表」，可想見國民黨陣營以及親藍輿論勢必會藉此論述，高調馬英九是能在中國領導人面前說出國名的第一位國家元首級人物。

然而，細看雙方言談，處處談到「九二共識」、「和平」、「民族復興」等用詞，與第一次馬習會時無異，趣味略低，但馬英九又補上了「戰火」、「台灣民眾不安」云云，似乎將自己形塑為「止戰大使」樣板。

就習近平個人來看，由於馬英九與習近平的馬習二會與美日峰會時間點相當接近，也被認為是習近平藉此與「拜岸會」放對隔空冷叫陣的籌碼。

僅管國民黨於2024並未重返執政，中國國內近年來亦有許多輿論聲浪認為中國不該再指望國民黨，趕快進行武統。然而，習近平此次仍選擇與馬英九會面，再度以表面「軟」擊石立場回應。

可想而知，表面軟實質硬的方針仍會持續下去，對於習近平來說，維持溫水煮青蛙，等待時機，並藉此保持永居上位，才是如意算盤。
 

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