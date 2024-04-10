樂天 Kobo首推彩色電子書閱讀器 還可上圖書館借閱外文書
電子書品牌樂天Kobo，今（10）日在台灣與全球同步推出3款新電子書閱讀器，有兩款為彩色電子墨水，包含7吋支援手寫筆的Libra Colour售價7349元，和6吋Clara Colour售價5249元，以及黑白螢幕的Clara BW售價4549元。3款都具備OverDrive公共圖書館功能，方便直接借閱圖書館書籍，並具備藍牙與IPX8防水，4月30日前早鳥預購送800元購書金。
記者周淑萍/綜合報導
電子書閱讀器對於書蟲來說相當方便，一機在手就能閱讀上萬書籍。電子閱讀器品牌樂天Kobo，為了搶攻市佔率，今在台一口氣推出3款新機，其中，用戶敲碗許久的彩色版終於上市。針對最受歡迎的7吋螢幕Libra Colour、以及入門款的6吋螢幕Clara Colour，搭載新型彩色E Ink Kaleido 3電子紙螢幕，類似報紙印刷的電子紙螢幕，舒服的色調帶來更具好的閱讀體驗。
此外， Libra Colour特別新增了Kobo Stylus 觸控筆，成為Kobo第一台可搭配不同顏色的畫筆做畫線、註記、筆記等功能的電子書閱讀器。更同步新增Dropbox和Google Drive雲端儲存功能，方便地管理和分享自己的閱讀筆記。
目前樂天Kobo擁有超過700萬冊中、外文電子書及雜誌可選擇。平台提供購書優惠，如每日99、每週精選10本書，另有Kobo Plus訂閱制服務，每月199元起即可享受超過150萬電子書，或15萬本有聲書的暢讀、暢聽服務。