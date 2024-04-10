尹錫悅恐面臨政治跛腳！韓國會大選在野黨可望保有多數席次
韓國國會選舉今（10）開始，這次選舉不僅關係到國會的300個席位如何分配，更將決定誰將掌握國會的控制權，也被譽為總統尹錫悅執政的期中考，決定他在剩餘任期內還能繼續擁有多少權力並推行多少政策，根據初步出口民調結果顯示，在野黨共同民主黨取得了壓倒性的勝利。
國際中心楊智傑／綜合報導
這次的國會選舉對韓國來說意義重大，這不僅關係到國會300個席位的分配，還將決定誰將掌握國會的控制權，如果最大在野黨共同民主黨在300席的國會過半，甚至超過200席，就能推翻總統尹錫悅對法案的否決甚至彈劾總統，讓尹錫悅政府徹底跛腳。
根據《路透社》報導，三家韓國電視台所進行的出口民調顯示，共同民主黨目前取得了壓倒性的勝利，預估可以獲得300席議員中的197席。儘管並未達到三分之二的絕對多數，但對共同民主黨來說仍是一場大勝。
韓國國會採取一院制議會，選舉選出的300名國會議員中，254名通過選區直接選舉產生，其餘46名則由比例代表制產生。目前韓國國會一樣是由共同民主黨掌握多數席位，擁有142席，並與其他小黨組成在野陣營，在選舉前的造勢活動上，共同民主黨呼籲選民，讓在野黨獲得更多國會席次，以表達對尹錫悅政府的不滿。
這次選舉是兩年來首次全國性的選舉，也是對尹錫悅政府兩年執政表現的期中考，投票時間從今早上午6點持續到下午6點，預計最終結果將在11日凌晨2點完成約八成的計票。