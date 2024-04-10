國際建築大師隈研吾「五感的建築」世界巡迴展在台南

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享譽國際建築大師-隈研吾，以其將建築融入自然環境與「負建築」聞名於世，在世界各地留下一系列極具話題性代表作品，其建築主張以人為本出發在國際蔚為一股風潮。隈研吾強調，21世紀東方審美將為設計領域帶來新生機，「五感的建築」是他面對未來城市設計提出的全新定義，於是將此靈感概念訴諸展覽，在全球各地巡迴展出，該展已於上海、北京及成都創造高流量高質量看展浪潮，未來將前往新加坡、加拿大展出。
臺灣站由清景麟集團以「展出空間在臺南，適逢臺南建城400年，下一個百年的城市願景與建築美學」為概念，向隈研吾都市設計事務所(Kengo Kuma and Associates)爭取獨家展出機會，臺灣唯一一場就在臺南。展覽採免費預約制，每天限額100名，有專人導覽。
清景麟集團董事長林聰麟說，臺南因豐富人文歷史與文化底蘊得天獨厚條件，並擁有全臺建築人才培育搖籃-國立成功大學建築系，成為這次隈研吾同意來臺辦展的城市首選，今年適逢臺南400年，很榮幸邀請公益財團法人-日本台灣交流協會高雄事務所成為本次展覽後援單位，展現台日文化彼此交流的友好，期待本展在臺南的展出，能將臺灣臺南推升國際，讓世界看見臺灣。
臺南市副市長趙卿惠說，2024臺南迎來400年，以「珍視傳統、開創當代、展望未來」為其核心價值，這座城市擁有許多保存完好古蹟，這些建築演繹獨特古都風景，臺南承先啟後下一個400年與隈研吾對後疫情時代建築的詮釋，兩者同時存在著展望未來的期盼，期待建築美學與城市發展，緊密扣合人文關懷，一起共生、共存、共融成長。
此展共引進2件大型裝置模型及21件位於世界作品模型，包含矗立於戶外草皮上的大型裝置，高約六七米的裝置《竹棱》，具代表性模型「新國立競技場」、「星巴克太宰府天滿宮表參道店」、以及尚未公開「宜興紫砂博物館」等。該展也是第一次出現以隈研吾代表性建築衍生的多媒體作品，展區以數位編碼360度投影方式，呈現隈研吾在設計中對建築造型、材料運用及空間打造等一系列概念元素的巧妙斟酌運用。