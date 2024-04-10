馬雲神隱多年罕見發長文　坦承阿里巴巴過去「犯錯無數次」

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報導提到，馬雲在文中高度讚揚了由蔡崇信和吳泳銘組成的新管理團隊對改革的勇氣，稱讚阿里巴巴已經重回健康成長軌道，並支持繼續改革。
馬雲認為，過去一年阿里最核心的變化不是追求KPI，而是重新回到客戶價值軌道上。通過對公司進行手術式改革，阿里重新注重效率和市場，變得更加簡單和敏捷。
他提到，新管理層直面問題，直面未來，相信年輕人，充分授權年輕團隊，並做出果斷的取捨，不僅是突破過去的固化戰略，更是打造未來的阿里。
關於行業的未來，馬雲判斷三到五年的時間對於互聯網領域來說，就像一個世紀一樣，足以發生翻天覆地的變化。人工智慧時代剛剛開始，我們正處在正確的時機上。
內部人士稱，馬雲在這篇文章中以筆名「風清揚」簽名，表達了堅定樂觀的態度，並稱其「作為創始人，在公司發展的關鍵時刻總是站出來，為員工解惑和鼓勵」。
《路透社》報導提到，馬雲發表這篇長文的目的是要增強內外部對阿里巴巴管理層的信心，這是在馬雲被北京當局重拳監管之後的決定。馬雲的直言不諱導致阿里巴巴集團旗下的螞蟻金服上市計劃夭折，公司遭重罰人民幣180億，接連引發中國政府對科技企業的打壓，馬雲自此長期神隱，而阿里巴巴的電商業務，也逐漸落後拼多多、字節跳動等中國科企。
而在去年11月，馬雲作為創辦人也曾在拼多多市值逼近阿里巴巴時，同樣在阿里巴巴內網發文替集團打氣，並表示他堅信「阿里會變、阿里會改」，更稱AI電商時代剛開始，是機會也是挑戰。