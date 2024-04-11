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岸田文雄訪美與拜登搭車開心自拍　宣布美日雙邊合作計畫

▲美國總統拜登和日本首相岸田文雄於2024年4月10日在美國華盛頓特區白宮舉行會議。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登和日本首相岸田文雄於2024年4月10日在美國華盛頓特區白宮舉行會議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本首相岸田文雄及其妻子裕子日前抵達美國，與美國總統拜登及第一夫人吉兒打招呼，更在自己的社群平台X（原推特）上傳一張坐在美國總統專車，和拜登燦笑的自拍，雙方也在稍後的「拜案會」峰會上確立日本成為美國「全面性全球合作夥伴」的地位，並討論加速軍事及防衛裝備的更多開發合作。

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美國與日本雙邊領袖會談的「拜岸會」於美國東岸時間10日上午11點隆重舉行，會談結束後，拜登和岸田也於台灣時間11日凌晨12點半在白宮玫瑰園舉行聯合記者會，此次峰會的重點放在美日應對中國的軍事擴張，升級兩國的防務合作關係。

▲美國總統拜登在歡迎日本首相岸田文雄到訪時表示，「我們之間的夥伴關係牢不可破」。(圖：X平台@POTUS)
▲美國總統拜登在歡迎日本首相岸田文雄到訪時表示，「我們之間的夥伴關係牢不可破」。(圖：X平台@POTUS)
拜登在歡迎岸田到訪時表示，「我們之間的夥伴關係牢不可破」，他還說兩國結盟關係從未像現在如此強大，現場還伴隨著美國民謠搖滾歌手保羅賽門（Paul Simon）的音樂；岸田文雄則在白天時上傳一張自己和拜登在總統專車上燦笑自拍的合影，展現雙方友善合作關係。

這次日美首腦會晤被視為兩國關係的一個重要里程碑，雙方將公布將重組駐日美軍指揮部的計劃，預期這將能進一步促進兩國之間的友好合作關係，並對地區和世界的穩定與發展作出積極貢獻，而在美東時間11日拜登也將主持日本、菲律賓和美國之間的首次三方元首峰會，屆時會談將著重於在中國海上緊張局勢升級的情況下，深化美日菲三方聯盟。

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