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韓國執政黨慘敗！國會持續「朝小野大」　黨領導人超失望

▲韓國國民力量黨臨時領導人韓東勳（圖中），10日與其他黨內高層一同觀看選舉結果，神色凝重。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國國民力量黨臨時領導人韓東勳（圖中），10日與其他黨內高層一同觀看選舉結果，神色凝重。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

韓國國會10日舉行國會選舉，不僅關係到國會的300個席位如何分配，更會決定誰將掌握國會控制權，並涉及總統尹錫悅剩餘任期內，還能繼續擁有多少權力並推行多少政策。截至11日凌晨的計票情況顯示，在野的共同民主黨單獨獲得過半議席，取得壓倒性勝利，新國會將持續「朝小野大」的局面。

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根據《韓聯社》報導，到11日凌晨5點為止，計票率已達98%，共同民主黨在254個分區議員席次中獲得161個，執政黨國民力量僅獲90個。按選區看，在首都圈122個席位中，共同民主黨贏下102席，包括首爾48個席位中的37個、京畿道60個席位中的53個、仁川市14個席位中的12個。反觀國民力量只獲19個席位，包括首爾11個、仁川2個、京畿道6個。

在全羅道和光州、濟州道部分，共同民主黨則包辦全部席位，包括光州8個、全羅南道10個、全羅北道10個、濟州道3個；在忠清道，共同民主黨在28個席位中獲得21個，國民力量獲得6個；在大邱市和慶尚北道，國民力量獲得全部席位（25個）；在釜山、蔚山和慶尚南道，國民力量在40個席位中獲得34個。此外，新未來黨在世宗市獲得1個席位，改革新黨和進步黨分別在京畿道和蔚山獲得1個席位。綜合上述，估計在野黨在300個總席次中佔據191個，形成「反尹錫悅政府的超大在野陣營」。

分析指出，執政的國民力量黨，除了奪不回國會第一大黨地位以外，就連阻止修憲的底線100議席都岌岌可危，今後幾年恐怕都會處於劣勢；反觀共同民主黨則將搶佔國會「制高點」，為2年後的地方選舉、3年後的總統選舉鋪路。

報導提到，共同民主黨獲得過半席，不只將維持國會第一大黨，國會議長、主要常任委員會委員長等要職，也都會由民主黨議員擔任，可主導法案和預算處理，還將在國務總理、憲院法官、最高法院法官等重要職位的任命案、彈劾案上，擁有絕對話語權。

國民力量緊急對策委員會委員長（臨時領導人）、兼選舉對策委員會總括委員長韓東勳表示，選舉結果「令人失望」，預計將在11日下午針對選舉結果發表演說、闡明立場。

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