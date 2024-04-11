馬習二會！習近平鼓勵中國人多來「祖國寶島」　分析：統一仍無望

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第二，堅定共創中華民族綿長福祉，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子，共同實現中華民族偉大復興的中國夢，中國有能力帶領14億多大陸同胞過上好日子，也完全有能力與台灣同胞一起共創美好未來。
第三，堅定鑄牢中華民族共同體意識，中華民族在漫長歷史中，共同建構了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神，兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親，北京將採取更有力措施推動兩岸交流，熱誠邀請廣大台灣同胞多去大陸走走，也樂見大陸民眾多去「祖國寶島」看一看。
第四，堅定實現中華民族偉大復興，中國經過百年奮鬥，成功走出一條中國式的現代化道路，不僅實現了孫中山當年描繪的藍圖，還創造了許多遠遠超出孫中山設想的成就，民族復興的歷史車輪滾滾向前，需要兩岸同胞同心共創、接續奮鬥，也終將在兩岸同胞的接力奮鬥中實現，歡迎台灣青年前去「祖國大陸」追夢、築夢、圓夢，兩岸青年互學互鑑、相依相伴、同心同行，為實現民族復興貢獻青春力量。
然而，《自由亞洲電台》、《美國之音》引述多位中國專家學者表示，兩岸關係最大的障礙在於「政治制度差異」，如果北京不轉向民主自由體制，空談兩岸統一就毫無意義，畢竟台灣已經實現了民主憲政，實行主權在民，民眾有透過選舉產生領導人的權利，而中國目前實行的仍然是專制制度。
此外，此前曾有報導指，馬習二會原定週一登場，卻被改到週三，應該是考量美國總統拜登（Joe Biden）將在同一天和日本首相岸田文雄舉行雙邊峰會，中國希望藉此機會分散外界注意力，似有與美日抗衡的意味。
分析並指出，馬英九多次前往中國，除了有「大陸情節」以外，也是因仍對中國共產黨抱有幻想，以為還能和平解決台海兩岸的歷史問題，但無非就是被用來進行政治秀，「馬習二會」選在賴清德520就職前並非單純巧合；北京也希望藉由馬英九此行，向國際社會表達「兩岸同屬一中」，而馬英九避談兩岸互不隸屬的事實，也成為中共眼中的好用棋子。