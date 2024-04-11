通膨疑慮再起、美股慘遭血洗　台積電挑戰翻紅、台股下跌25點

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權值股走勢分歧，台積電開低後震盪，一度下跌3元，來到811元，不過隨後翻紅上漲1元；鴻海開盤下跌2元或1.5%，來到152元；聯發科上漲5元或0.42%，來到1200元。
電子權值股有壓，不過還是有逆勢走高族群，觀光股漲勢整齊，針對中國領導人習近平在馬習二會提到，樂見中國民眾多去寶島看一看，觀光業對此持正面看法，認為兩岸只要有交流，就有機會打開受阻局勢，因此激勵觀光股嗨漲，雲品、鳳凰漲逾4%，寒舍漲逾3%。
重電股持續走強，華城上漲53元或6.1%，股價站上9字頭來到910元，續創歷史新高；亞力在外資、投信連日買超下，上漲6元或4,2%，來到146.5元。機殼族群也表現強勢，晟銘電上漲逾6%，迎廣漲逾8%，再突破百元大關來到107元。
美國3月CPI指數連續三個月高於市場預期，暗示美國仍受到通膨籠罩，因此市場認為降息時間恐怕會延後，推升各年期美債殖利率昨日一度至少跳漲10個基點，拖累美股四大指數昨日全數下跌，道瓊指數下跌422.16點或1.09%，收在38461.51點；那斯達克指數下跌136.28點或0.84%，收在16170.36點；標普500指數下跌49.27點或0.95%，收5160.64點；費半指數下跌80.46點或 1.65%，收4790.35點。
台積電ADR昨日上漲0.6%，收在146.22美元，較台北交易溢價14.8%，和輝達成為費城半導體指數當天唯二上漲的成份股。