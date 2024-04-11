名家論壇》黃創夏／馬英九的「示弱乞憐」之旅

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退一萬步說，當中國這些年面對全世界的威懾局面，習近平除了普丁和金正恩，在國際上也沒有太多的朋友，馬英九以中華民國前總統及國民黨前主席身分去訪問北京，基本上可以是說去「送暖」，這樣的並不居於弱勢的局面，其實大可展現平起平坐的雍容氣度，而不是哭哭啼啼等著被中南海「垂恩召見」！
這樣的所謂「交流」，只會讓中南海想到當年耶律德宗的那種目空一切，更看輕台海對岸，反而更覺得可以吃定台灣，更不會願意真誠地面對歷史、了解人心，反而更走向專橫之道。
而且馬英九的哭，還給了中南海足以扭曲歷史真相的新藉口，這將是後患無窮。
小時候我一度非常相信「孟姜女」的故事，隱隱約約有一個「禁忌」想像的記憶：就是在長城城牆上絕對不能流淚，當然這樣的故事只是神話，戚繼光將軍重修的長城是世界工程奇蹟之一，真實的歷史尚查無孟姜女的實證，長城也不是可以隨便哭就能哭垮！
馬英九在長城城牆上那一哭，當然哭不倒長城，可是國民黨內稍有理性的人應該都心頭泣血，因為馬英九的這一哽咽，國民黨的百年根基從此就被哭垮了。
馬英九在長城上泣唱當年的抗日歌曲《長城謠》，呼應了他先前到盧溝橋抗日紀念館的行程，就是重申當年，特別是那些曾和日本軍閥有過血海深仇的外省族群的歷史傷痛，碰巧就是拜登要和日本首相岸田文雄會面，強化印太抗中大聯盟，馬英九的舉動當然會讓已是亞細亞孤兒的中國倍感窩心。
這是馬英九的個人理念，中華民國台灣是一個現代化民主國家，可以勉強尊重他。
但是當馬英九講出「抗日戰爭是正面迎戰的是國民黨黨員，而敵後作戰的是共產黨」的驚天詮釋，在慈湖和頭寮的兩蔣父子地下若有知，必會大罵浙江土話！
國民黨的歷史教育，一向是共產黨從來沒在日本「背後」作戰，而是在國民黨身後「背刺」，因此壯大了把國民黨趕出大陸江山的本錢。馬英九的這一番話，愧對兩蔣父子、愧對那些在戰場上掙扎求生的老兵、愧對張靈甫、愧對孫立人、更愧對那些在《忠烈祠》的英靈。
馬英九的這種說法，是刻意扭曲歷史迎合共產黨，想要否定掉「中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣」的基本事實，用心險惡！
在國民黨的歷史論述當中，國民黨在美國和同盟國攜手併肩之下，打敗日本軍閥「光復」台灣，馬英九竟然認可共產黨在抗日也有角色，是背書共產黨宣稱台灣也是中華人民共和國可以染指的一部分！
這樣的說法，讓已經找不到任何根據、鬼扯不下去的「自古以來，台灣就是中國的一部分」找到新的論述點，中國共產黨被國民黨前主席馬英九認證也有參與抗日，當然也有戰功，國民黨所宣稱的《開羅宣言》，共產黨當然也有理由向國民黨要求分一杯羹。
這樣扭曲抗日戰爭中的共產黨角色，就是從根本否定了國民黨史觀，否定了兩蔣父子的歷史定位，如果當下的國民黨，面對馬英九如此否定國民黨根基的論述，保持沉默而不敢正面表達嚴正反駁，那麼，國民黨真的可以打包了！
不過，當國民黨真的壽終正寢的時候，喜歡哽咽的馬英九屆時是否也會流淚？不得而知！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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