落石毀柵欄！普悠瑪撞上出軌今搶通　餘震不斷「和平=和仁」慢行

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台鐵也說，查落石地點位於40k+800~40k+900，該區間因非屬落石高風險路段，目前已設置的26處落石告警系統並未包含此處。
台鐵表示，搶修車於4月10日23:50抵達事故地點進行搶修，00:30開通東正線，第246、448、252、288、256、554次6列旅客列車及7556次貨物列車依續通過，已無旅客滯留。
台鐵提到，出軌列車於4月11日03:32復軌，04:50拖至和平站內，現場進行軌道路線、電車線、號誌等設備檢查，於06:00搶通，恢復雙線正常行車，由於尚有餘震，和平=和仁列車一律以60公里慢行確保安全。
台鐵解釋，本次落石地點位於40k+800~40k+900，該區間鐵路與山側邊坡間隔有台9線，於台9線與鐵路路線旁均設有鋼軌柵欄阻隔，此次因落石量大，有4塊落石擊壞阻隔侵入路線。針對此次落石侵入軌道之處所，將盡速辦理鋼軌柵欄加固，並加強路線巡查，以維行車安全。
針對受本次事故影響，台鐵公布相關退、換票及改乘資訊：
1、列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，得於1年內至各站辦理退票、賠償事宜：
(1) 指定班次對號列車車票：免費兌換同區間同等級車種列車車票1張。
(2) 非指定班次對號列車車票或非對號列車車票：免費兌換同區間同等級車種列車車票1張。
(3) 電子票證及定期票：電子票證以人工方式免扣當次乘車費用(0元解卡)；定期票免費延長使用期限壹日。
2、旅客於中斷站中止乘車改乘其他交通工具者，得退還未乘區間票價；改乘較低等級列車，得退還票價差額。