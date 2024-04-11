名家論壇》吳崑玉／哽咽終獲高評價　機關算盡換傷心

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與國安人士或媒體擔心的方向完全不同。習大大完全沒有想藉馬老九提出什麼新的對台統戰方案，也沒有想藉習馬會的機會，對抗美日高峰會，讓釣魚台專家馬老九講講釣魚台，或讓他講講「南海和平倡議」來壓壓菲律賓。習大大只重述兩岸和平發展的口號，重複中華民族共抗外侮，台灣是中國不可分割的一部份這種陳腔濫調，然後寄希望於兩岸青年交流。以前說的「三中一青(中小企業、中低收入、中南部、及青年)」，現在只剩下「一代一線(青年世代、基層路線)」。馬老九努力了大半年，從選前的「相信習近平」，一直到上陸後五度哽咽，只換來習大大一句「對馬先生的中華民族情懷高度評價」。
可憐馬老九，在習大大眼中，連個人形立牌都不值，既不需要他來幫習大大對國際發聲，也不需要他應和對台灣的新方案與新政策。聽君一習話，如聽一席話，只是撥點時間，跟這個一生只見過一次的「老朋友」握手16秒，應付過去就算了。可憐哪!堂堂一個中華民國前總統，講出「中華民國」四個字還算口誤，馬上改口「中華民族」。在人家眼中是如此低等地位與政治價值，還能有什麼貢獻?
其實，最傷的還是那句「我對你高度評價」，那是一種「上對下」的語法。請問，習大大會對普丁講這種「高度評價」的語法嗎?平等的國家元首間，頂多「肯定」某種作為，能用「評價」這種語法嗎?大家都站在同一條基線上，你憑什麼「評價」我呢?換個角度，下對上能公開評價嗎?公司同事間，可能都會有對上司長官的評價，但那只能私下講講，一個職員能對主管「高度評價」嗎?對於習大大的「高度評價」，馬老九顯然欣然接受，但當他還想還原「原汁原味的九二共識」時，馬上被清場出局，僅剩餘音繞樑。而他的「中華民國」口誤，也注定了這次「馬習二會」，將成為「習馬再會」，以後去中國玩玩逛逛，多哽咽幾次無妨，但恐將無緣三度「面聖」。還有，記得帶年輕人來，沒帶人來，也就甭來了，大概率就是這麼個結局。
說實話，若要給馬老九這次大陸之行冠個名，大概就是「面聖之旅」最為貼切。整個行程安排，簡直就是當年中華帝國理藩院，給蒙古、越南、朝鮮這些藩屬國進貢使團安排的規格。一路上理藩院官員隨行，地方大員妥為招待，伺候得服服貼貼，濡慕中華文化之博大精深，看見我天朝之物富民豐，順便考察其言行，看看他們是否真心服順?有否真情流露?對金鑾殿上面聖之朝拜禮儀能否接受與嫻熟?現場發言內容是否妥切順暢?一切考核過關，才准許入京，再等個兩、三天，讓使團心中七上八下，不知是否得獲召見?心理上徹底降服後，才讓他們晉見聖上。如此，才顯得這種接見的稀有與珍貴，才會在回去後永誌不忘，津津樂道，傳揚天朝之宏盛與偉大。
你看看，葉倫訪中，說見誰就見了，講完話就走了。岸田文雄訪美，還與拜登同車，搞笑自拍。那都是平等的國家元首交往，何曾有這種曲折蜿蜒的行程，還得在各個文化景點感動到哽咽?可憐老馬，堂堂國家元首，何苦降尊紆貴至此?徒留千古罵名?辛辛苦苦演了十天，換來的只是獲准進入拍攝直播的新聞台，一段約2-3分鐘的報導，連後續的新聞和討論都沒有。馬老九不只丟光了身為國家前元首的臉，還降級為「青年旅行團」的團長。國民黨也趕緊切割，派副主席訪美平衡，這個前主席怎就把自己演得像要去爭取「統一促進黨」的黨主席之位呢?這次都演到哽咽五次了，七十幾歲的老馬，下次還能出什麼招?彩衣娛親嗎?
終究只能說，馬老九這次，活活把自己演成了習大大手下統戰部，下屬青年工作團的外圍線人，連個地下黨員都算不上啊!古人「千金換一笑」，起碼還算是個有錢大款爺們的遊戲，「五馬哭幕」換一句「高度評價」，又算得上什麼?你真以為在習大大這些人眼裡，不知道你演得這麼用力，是想換點什麼東西?他們會被你的演出所感動，會因此肯定你的人格操守嗎?
在國際政治中，永遠只有挺直腰桿的人，能夠贏得對手的尊敬。卑躬屈膝以求一見的人，永遠只能換來鄙視與輕蔑。別再說什麼「為了兩岸和平」?和平不是這樣換來的，宋遼之間澶淵之盟，也是打出來的。張伯倫那張被後人罵翻了的破紙，也起碼是平等談判談來的，不是他去德國面聖希特勒求來的。馬老九此行，只讓國內外人們，看見了老派官場政治人物，最寡廉鮮恥的那一面。那麼喜歡諾貝爾，多去敦化南路和忠孝東路口，順成麵包樓上，那棟諾貝爾醫療集團大樓逛逛就是了，何苦如此丟人現眼?如此委屈求一笑呢?
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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