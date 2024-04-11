獸鋏、山豬吊重傷野生動物！動團喊全面禁用 陳駿季揭修法方向
立法院經濟委員會今日會議審議《野生動物保育法》修法草案，動保團體同時於院外進行抗議活動，呼籲修法全面禁止使用捕獸鋏及金屬套索，且廣告、電商平台等也要一併處置、下架。對此農業部代理部長陳駿季表示，這次修法的一大重點就是禁用獸鋏，至於販賣、陳列，已經在《動物保護法》明文禁止。
記者林志怡／台北報導
動保團體今日於立法院外進行抗議表示，禁止使用捕獸鋏及金屬套索陷阱山豬吊等非人道、無差別捕捉陷阱器具已是全民共識，但更應全面禁止「使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入」，才能杜絕利用漏洞傷害野生動物之不法行為，且販售禁止之陷阱管道應包含廣告、網際網路等電商平台之網路陳列販售及下架義務。
此外，動保團體表示，雖林業保育署推行交換精準改良獵具、仿造日本縮小踏板直徑的作法，希望預防黑熊誤踩，但其他線徑、壓力調整、限位器等改良機構實際上也無法證實能防止誤捕其他野生動物，獵具再怎麼改良，如果沒有可落實執行管理的控管機制，勢必如同過去一樣造成動物傷亡慘況完全失控。
針對動保團體的訴求，陳駿季於會前接受媒體聯訪表示，獸鋏對於動物殺傷力非常大，這次《野生動物保育法》修法目的之一就是禁用獸鋏，販賣、持有方面，也已經在《動物保護法》中明文也有禁止販賣、陳列等行為。
此外，陳駿季於會中報告時表示，基於大法官釋憲、考量六福村狒狒逃脫事件與原住民文化等，這次修法包括「全面禁用獸鋏」、「保障原住民狩獵權利與除罪化」、「強化飼主責任」，以及「擴大沒收、沒入犯罪物品範圍」等4大重點。