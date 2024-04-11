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台中黑糖饅頭檢出甜味劑！業者：糖漲價　烹飪老師教2招安心判斷

▲台中市食品藥物安全處啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，竟檢出其中1件黑糖饅頭有甜味劑，已勒令業者立即下架停止販賣，並依規裁處。（圖／台中市政府提供）
▲台中市食品藥物安全處啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，竟檢出其中1件黑糖饅頭有甜味劑，已勒令業者立即下架停止販賣，並依規裁處。（圖／台中市政府提供）

記者葉盛耀/綜合報導

寶林茶室之後，近期也爆多起疑似食物中毒案例，民眾對於食安也更有警覺心。台中市食品藥物安全處啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，竟檢出其中1件黑糖饅頭有甜味劑，已立即下架停止販賣，並依規裁處3萬元。該違規業者對外表示近年來糖價漲了一倍，黑糖饅頭仍維持一顆12元，才接受製作蜜餞的朋友推薦使用甜味劑，之後不敢再用。除了靠政府檢驗之外，烹飪老師連愛卿也教民眾2招，分辨饅頭是否有加入甜味劑等人工添加物。

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台中市食安處表示，此次啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，共稽核12家業者、查核標示32件，並抽驗炊蒸食品24件，其中1件黑糖饅頭檢出甜味劑，已立即下架停止販賣，並依規裁處3萬元，其餘皆符合規定。

食安處指出，環己基(代)磺醯胺酸鹽是人工合成的甜味劑，按「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，環己基(代)磺醯胺酸鹽不得使用於 中式炊蒸類產品，若長期食用，易增加腎功能負擔，建議民眾不宜過量食用。食安處同時呼籲業者，使用食品添加物應遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，選擇具有產品登錄碼的食品添加物，並遵守使用範圍及注意使用限量。

業者表示，因為近年來糖價漲了一倍，店內黑糖饅頭仍維持一顆12元，朋友推薦改以製作蜜餞時使用的甜味劑替代，遭到開罰後才知不能使用，之後也不會再使用了。該批饅頭製作100多顆、售出70多顆，其餘已丟棄。

食安處提醒，消費者如有購買炊蒸製品回家食用，可注意選購四重點，包含選擇衛生可靠和信譽良好廠商製售的食品；避免挑選外觀過於鮮豔非自然顏色的食品以及有特殊、強烈芳香味道的產品；注意產品標示及保存資訊；購買後儘速享用，避免放置於室溫過久，以減少微生物孳生的風險。

▲正常的黑糖饅頭應該為褐色，若是顏色過黑過深，有可能是使用人工色素。（圖／邱俊智提供）
▲正常的黑糖饅頭應該為褐色，若是顏色過黑過深，有可能是使用人工色素。（圖／邱俊智提供）
烹飪老師連愛卿也提到，加了甜味劑或是糖精的饅頭，甜味會有點微嗆，甜味直接不柔和，往往尾韻有點苦，且通常饅頭的組織會變得更黏一些。另外，她也教大家分辨是否有加人工色素，「黑糖饅頭的顏色應該是褐色，若是太深太黑，可能就是使用人工色素。另外還常見抹茶饅頭，蒸過後的綠色應該會稍微褪色一點，才是使用真的抹茶或綠茶粉而非人工色素。」

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