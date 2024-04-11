美日峰會後 拜登與岸田有共識：阻止任何奪取台灣的企圖
日本首相岸田文雄9日抵美國，展開為期一週的訪問，當地時間週三（10日）美國總統拜登（Joe Biden），雙方進行高峰會後發布聯合聲明，談到數項合作戰略，同時，也共同表達對台灣議題的高度關注。
國際中心顏得智／綜合報導
拜登與岸田會面後發布聯合聲明，宣布多項共同戰略大綱，包含共同加強國防安全、達到新的太空領域、推動技術創新、穩定經濟安全、加速氣候合作等，正式進入美日戰略合作新時代。美日雙方此次一共達成70項國防合作協議，包括升級駐日美軍指揮結構，以在危機時美日軍隊能更快速以及有效率地合作。
至於台灣的部分，雙方也提到，對台灣的基本立場沒有改變，並重申維護台海和平與穩定作為全球安全與繁榮，有不可或缺重要性，強調鼓勵和平解決兩岸問題。
岸田於會後記者會也表示，兩位領導人討論了台灣與中國之間的緊張關係，並承諾維護基於法治的國際秩序。無論在哪裡，透過武力或脅迫單方面改變現狀的企圖都是絕對不可接受，美國和日本將繼續對此類行動做出回應，包括來自中國的挑戰。
拜登則表示，美國與日本等盟國一直在加強軍事力量，應對中國在南海和東海逐漸增加的威脅，並阻止任何奪取台灣的企圖。