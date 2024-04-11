卓榮泰任新閣揆 柯文哲：台灣問題一大堆、先給三個月做做看
準總統賴清德10日舉行記者會，公布520新內閣，行政院長由卓榮泰擔任，副院長為鄭麗君、行政院秘書長為龔明鑫。對於新政府的新人事案，民眾黨主席柯文哲今（11）日表示，不要一開始就看衰人家，先給人家做三個月看看，該監督就監督，但也希望行政團隊深刻了解台灣問題真的一大堆。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天赴西螺新社果菜合作社進行小農體驗，會前接受媒體聯訪。對於新內閣人事案，柯文哲表示，從2月1日立法院上任到現在，「我發現第一個問題，這4個月對整個國家來說是空轉。」因為新國會已經形成，但新的行政部門5月20日才成立，浪費掉4個月，現在在立法院質詢官員的皮皮的，「反正520就要下台了就皮皮的」。
柯文哲說，520上任後，大家都很清楚，台灣目前要解決的問題，包含缺電、缺水、缺工、缺人才、勞保要破產 高房價、高房租、通膨、低薪一大堆問題，在新內閣形成的時刻，民眾黨的態度是這樣，不要一開始就看衰人家，不要為反抗而反抗、為對抗而對抗，先給人家做三個月看看，保持開放的態度，給人家做做看，該監督就監督。
柯文哲最後說，希望行政團隊要深刻了解，台灣問題真的一大堆。