直擊IU送台灣名產寵粉！「一隻阿圓」接機初體驗 見偶像直呼幸福
韓國人氣歌手IU（李知恩）月初在台北小巨蛋連續舉辦兩場演唱會，吸引滿滿歌迷捧場，帶給台灣粉絲難忘回憶，連知名演員柯震東都為她魅力傾倒，8日結束活動後返韓，YouTuber「一隻阿圓」在首爾賞櫻花，臨時決定飛奔到機場迎接偶像，獻出人生接機初體驗，看到IU親切跟粉絲打招呼，還分送台灣名產給粉絲，讓她直呼好感動，看完偶像充滿正能量。
記者江芷稜／綜合報導
一隻阿圓透露，韓國同行好友是IU的資深鐵粉，收到消息臨時決定去接機，她雖是接機新手，卻很幸運站在視野超近的位置，目睹IU親切和粉絲互動的模樣，戴著黑帽、一身皮衣的IU，在眾多保鑣簇擁下入境，不斷微笑打招呼、比愛心，努力回應每個歌迷，一直提醒大家注意前方交通，不時關心粉絲狀況，舉動非常貼心。
一隻阿圓接完機後，坦言感到好幸福，「她本人真的好小隻好可愛，粉絲大家也都好有禮貌，完全沒有推擠很有秩序」，她也稱讚保鑣非常和善，與以往認知不太一樣，可能是現場秩序很好，氣氛非常歡樂，「有種被充電的感覺，看完IU能量滿滿，她的魅力與能量太強了」。
IU向來以寵粉著名，令一隻阿圓覺得暖心的是，IU離開韓國機場之前還把台灣帶回來的伴手禮分送給粉絲，她看到其中有芋頭口味的名產，考量自己是台灣人，就把福利留給韓國粉絲沒有去拿，對於偶像的親切舉動覺得很可愛，雖然追星跑到腰有點閃到，還是覺得很值得。
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