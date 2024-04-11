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直擊IU送台灣名產寵粉！「一隻阿圓」接機初體驗　見偶像直呼幸福

▲YouTuber一隻阿圓（左圖）到韓國機場接機IU，目睹她送台灣名產給粉絲，感覺非常幸福。（圖／FB@一隻阿圓）
▲YouTuber一隻阿圓（左圖）到韓國機場接機IU，目睹她送台灣名產給粉絲，感覺非常幸福。（圖／FB@一隻阿圓）

記者江芷稜／綜合報導

韓國人氣歌手IU（李知恩）月初在台北小巨蛋連續舉辦兩場演唱會，吸引滿滿歌迷捧場，帶給台灣粉絲難忘回憶，連知名演員柯震東都為她魅力傾倒，8日結束活動後返韓，YouTuber「一隻阿圓」在首爾賞櫻花，臨時決定飛奔到機場迎接偶像，獻出人生接機初體驗，看到IU親切跟粉絲打招呼，還分送台灣名產給粉絲，讓她直呼好感動，看完偶像充滿正能量。

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▲IU（李知恩）2022年表示不再唱《Palette》，為了台灣歌迷破例表演。（圖／EDAM娛樂）
▲IU在台北舉辦兩場演唱會，現場上萬粉絲座無虛席。（圖／EDAM娛樂）
一隻阿圓透露，韓國同行好友是IU的資深鐵粉，收到消息臨時決定去接機，她雖是接機新手，卻很幸運站在視野超近的位置，目睹IU親切和粉絲互動的模樣，戴著黑帽、一身皮衣的IU，在眾多保鑣簇擁下入境，不斷微笑打招呼、比愛心，努力回應每個歌迷，一直提醒大家注意前方交通，不時關心粉絲狀況，舉動非常貼心。

▲YouTuber一隻阿圓到韓國機場接機IU，幸運站在非常近的位置。（圖／FB@一隻阿圓）
▲YouTuber一隻阿圓到韓國機場接機IU，幸運站在非常近的位置。（圖／FB@一隻阿圓）
▲IU努力回應歌迷，開心打招呼、比愛心。（圖／FB@一隻阿圓）
▲IU努力回應歌迷，開心打招呼、比愛心。（圖／FB@一隻阿圓）
一隻阿圓接完機後，坦言感到好幸福，「她本人真的好小隻好可愛，粉絲大家也都好有禮貌，完全沒有推擠很有秩序」，她也稱讚保鑣非常和善，與以往認知不太一樣，可能是現場秩序很好，氣氛非常歡樂，「有種被充電的感覺，看完IU能量滿滿，她的魅力與能量太強了」。

▲一隻阿圓表示接機完IU，感覺充滿正能量。（圖／FB@一隻阿圓）
▲一隻阿圓表示接機完IU，感覺充滿正能量。（圖／FB@一隻阿圓）
▲IU分送台灣名產給粉絲，一隻阿圓直呼好感動。（圖／FB@一隻阿圓）
▲IU分送台灣名產給粉絲，一隻阿圓直呼好感動。（圖／FB@一隻阿圓）
IU向來以寵粉著名，令一隻阿圓覺得暖心的是，IU離開韓國機場之前還把台灣帶回來的伴手禮分送給粉絲，她看到其中有芋頭口味的名產，考量自己是台灣人，就把福利留給韓國粉絲沒有去拿，對於偶像的親切舉動覺得很可愛，雖然追星跑到腰有點閃到，還是覺得很值得。


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