數統人才年薪百萬不是夢！熱門職務TOP5出爐　4/20徵才釋逾200缺

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從事的熱門5大職務包括教師／補教老師15.9%、軟體工程師14.0%、金融機構人員13.1%、品保工程師11.2%以及數據分析師9.3%。41歲的建良畢業於私立大學應用數學系，現任專案管理師年薪120萬；畢業自台大數學系的沙先生，投身金融領域，年薪亦達百萬。
調查指出，數統人才所具備的職能5大優勢包括「邏輯清楚思考縝密」、「具備分析和解決問題的能力」、「具備統計與運算能力」、「反應敏捷思考靈活」以及「專注度與耐力佳」。
1111人力銀行提到，坊間常有數學系畢業只能從事教職的迷思，但其實以數學為核心知識應用層面廣泛，包括工程、科技、金融、管理與統計等各個領域都適用；為了提升就業競爭力，透過考取專業證照42.4%、跨領域學程41.2%、自費進修課程32.1%、考取外語檢定29.6%以及他系專長學程23.6%等，全方位堆疊職能，增加職場含金量。
1111人力銀行公關經理曾仲葳說，「數學為科學之母」，許多科學與工程上的問題，都要透過數學來解決，近年熱門的大數據、AI人工智慧，或是傳統產業的自動化，更需要數統背景做分析，因而相關人才在就業市場愈來愈受到注目。
為了協助數統人才到各領域發展，由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、台灣大學數學系、國科會科學推展中心數學組主辦的「數學統計系所徵才會」，將在4月20日於台大博雅教學館舉辦。活動當天除了徵才攤位外，也將舉辦「職場大哉問」座談會，邀請畢業的學長姐分享不同業界工作內容及找工作技巧，協助同學們了解未來職涯方向，增進自身專業能力儲備等必備知識。
曾仲葳說，1111人力銀行為解決缺工現況，促進數統人才與企業之間的交流，特別籌備2024「數理引航、統算未來」數學統計系所徵才會，除了4月20日的實體就業博覽會，網站同步釋出近200個工作機會、更有薪水上看10萬元的職缺，精誠資訊、群聯電子、和運租車、ONElab瑞嘉軟體、群益金鼎證券等名企業，積極招募軟體設計工程師、韌體演算法工程師、軟體商業分析師、AI工程師、電商資料分析以及專案管理師等，人才需求相當多元，薪資待遇極具競爭力，歡迎求職者主動投遞履歷，展開職涯新頁。