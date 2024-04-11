健鼎Q1營收創歷史同期次高 看好Q2網通、伺服器接單表現強
PCB廠健鼎科技昨（10）日公布營收數據，3月合併營收為50.99億元，月增27%、年增3.6%；第一季合併營收為152.85億元，季增2.23%、年增7.4%，創下歷年同期次高，僅次於2022年第一季的174億元，不過業績亮眼卻沒有成為助攻，今（11）日早盤股價下跌1.5元或0.73%，來到203.5元。
記者陳郁柔／台北報導
對於第二季的看法，公司預估由於工作天數增加，並且看好網通、伺服器以及汽車應用板、記憶體模組版接單以及出貨，目前觀察下來，第二季景氣會略優於第一季。不過還是有潛在變數，因為第二季會面臨到中國五一長假，中國廠工作天數減少，因此市場認為，健鼎第二季營收可能會持平於第一季。
健鼎在中國、台灣兩岸每個月PCB產能高達1000萬平方呎，也擁有高階HDI製程的競爭優勢，此外還是蘋果PCB供應鏈成員，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用；同時也是華為、三星及小米手機的PCB板供應商。
健鼎去年全年營收為588.62億元，毛利率為毛利19.34%，年增1.39個百分點，全年稅後純益60.62億元，年減2.24%，每股純益11.53 元，是連續5年每股獲利超越11元，也打敗欣興、臻鼎-KY成為全年PCB廠商的獲利王。
健鼎生產的產品中，汽車板占比為27.71%，是各類產品中的第一名，其次是伺服器及網通板，比重占 21.5%。
此外，健鼎今年也有擴充計劃，公司表示因應客戶的需求，中國地區廠房今年暫時不擴充，而持續推動既有越南廠以及新廠的進度，其中健鼎接手日商在越南的既有廠房，只花費一年的時間、去年全年已經轉盈，今年會持續進行改造。