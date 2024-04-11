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議員陳建名被爆「勾脖強吻」金曲歌后張涵雅　雙方回應：都是誤會

▲市議員陳建名（左圖）被爆強吻金曲獎女歌手張涵雅，兩方當事人作出回應。（圖／陳建名、張涵雅臉書）
▲市議員陳建名（左圖）被爆強吻金曲獎女歌手張涵雅，兩方當事人作出回應。（圖／陳建名、張涵雅臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名被網路媒體、國民黨立委徐巧芯爆料，上個月29日出席一場春酒，勾住多次入圍金曲獎台語歌后、人妻張涵雅的脖子，並緊摟女方肩膀，更背對觀眾疑似要親吻女方，引發性騷擾疑雲。對此，陳建名昨（10）日發聲明澄清，影片遭惡意剪輯，也向張涵雅、市議員吳國寶夫婦道歉，張涵雅發文強調：「本人在當下感受也並無不妥！」

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▲被綠議員熊抱？女歌手張涵雅稱無不妥　徐巧芯持續攻擊：誰敢得罪黨
▲徐巧芯爆料陳建名性騷擾張涵雅，還指男方是慣犯，酒後對女子親密肢體接觸不是第一次。（圖／徐巧芯臉書）
陳建名昨晚在臉書發文，指自己和吳國寶為議會同事也是老朋友，當天氣氛融洽受邀上台唱歌，「過程中與吳國寶議員夫人張涵雅小姐有肢體接觸，係因討論合唱歌曲，但絕無騷擾之意圖或強吻一事。此影片明顯經過剪輯、斷章取義，呼籲有心人不要借題發揮，但對於本人酒後失態的肢體接觸，在此誠摯向吳國寶議員、張涵雅小姐致上萬分歉意。」

張涵雅也無奈發文說明，當晚陳建名過來恭喜她的老公吳國寶就任不動產公會聯合會理事長，並詢問是否能再和她合唱一首歌，「因影片裡陳建名議員與我都背對觀眾，讓觀看者產生誤會，一切過程並無新聞報導所訴，本人在當下感受也並無不妥，請外界無須看圖說故事，引發不當揣測及事端。造成誤會懇請各界見諒及明鑒，謝謝大家對我的關心。」

▲▼陳建名（上圖）、張涵雅聲明全文。（圖／陳建名、張涵雅臉書）
▲▼陳建名（上圖）、張涵雅聲明全文。（圖／陳建名、張涵雅臉書）
▲▼陳建名（上圖）、張涵雅聲明全文。（圖／陳建名、張涵雅臉書）
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