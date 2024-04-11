越南與中國關係疑回暖？2030年前將建中資高鐵 積極拉攏越南
過去越南曾因南海問題與中國產生嫌隙，同時去年與美國和日本升級關係成「全面戰略夥伴關係」，不過隨著中國與菲律賓關係惡化，中國似乎有意拉攏與越南的關係。越南政府指出，越南擬於2030年前開始興建2條連結越南首都河內和中國的高速鐵路，這些計劃都是在與中國簽署的數十項合作計劃之內。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，中國與越南之間已有公路系統和2條鐵路幹線連結，但位於越南這一側的鐵公路都已年久失修，必須進行維修升級。越南計畫投資部在聲明中表示，規畫中的一條高速鐵路將從越南的港口城市海防（Haiphong）和廣寧省（Quang Ninh）經河內到和中國雲南接壤的老街省（Lao Cai）。另一條則是從河內到和中國廣西接壤的諒山省（Lang Son），行經人口密集的全球製造廠設施，包括多家由中國投資人擁有的製造廠設施。
本月初越南表示已派專員前往中國學習技術，向中國學習開發和建設首條高鐵的技能。另外，越南也計畫打造一條連接首都河內和商業大城胡志明市的高速鐵路，正在中國進行一週訪問之旅的越南國會主席王廷惠（VuongDinh Hue），8日會見了中國鐵路公司主管。
中國國家主席習近平去年12月出訪河內時，中國和越南當局簽署了包括鐵路在內的數十項合作協議，兩國關係疑似自此回暖。根據越南政府數據，今年第1季越南和中國之間的貿易較去年同期攀升22%，達到436億美元。