大谷翔平延遲支付是「逃稅漏洞」！加州少29億稅收 參議員提修法
日籍球星大谷翔平在去年以10年7億美元天價合約加盟洛杉磯道奇隊，合約中有高達97％，即6.8億美元採「延遲支付」，這種付款方式預計將導致加州損失約9000萬美元（約近29億新台幣）的稅收，引發加州政府、參議員的關切，州參議員Josh Becker提出修法，指應對大谷翔平課稅。
記者路皓惟/綜合報導
舊金山巨人隊記者Andrew Baggarly於今（11）日發表題為「大谷翔平的天價合約給付方式是逃稅漏洞，加州議員提出修法」的新聞報導，文中指出州參議員Josh Baker已於提交一項法案，旨在對延後支付設定一個合理的上限，以避免類似大谷翔平這樣的合約對加州造成的稅收損失。
根據1996年修訂的聯邦稅法，若州外居民在至少10年的時間內，以均一金額收到報酬，則各州禁止對其延後徵稅，而該法律原意是保護退休金收入而設立，但Baker議員指出，大谷翔平的合約情況與法律初衷不符，他表示：「這是大谷的勞動所得，不是退休所得，這裡賺取的收入應該就在這裡徵稅。」
州參議員Baker的提案已得到州長Maria Cohen的支持，將在接下來的幾週內在州參議院進行討論和表決。Baker強調，透過修法可以使原本因稅法漏洞損失的9000萬美元稅收，得以用於加州的公共計劃，並再次呼籲：「應對大谷翔平課稅。」
即使這一問題涉及的是美國聯邦稅法，而加州議會無權更改，Becker表示，他期望通過提出這一決議案引起社會各界對這一問題的關注，也盼望最終能夠推動國會對法律進行必要的修訂。
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