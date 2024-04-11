台灣虎航促銷明開搶！999元起「全航線都有」　旅展現場可抽機票

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另外，旅展期間只要到台灣虎航攤位(B610)，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等逾4千份的豐富好禮。
台灣虎航也公布，配合2024夏季航班也推出洪瑞珍三明治組合餐、釜山辣炒墨魚蝦子飯等新款特色美食，提供旅客更多元的機上餐選擇。另外，tigerselect虎禮選搭配旅展期間，也推出logo商品限時85折優惠，歡迎把中意許久的台虎好物趁機帶回家。
傳統航空因應本次春季旅展也有促銷機票，像是中華航空推出全航線85折優惠，日期為即日起～4月25日，飛東京來回含稅價最低有到1萬2359元、飛大阪來回含稅價為1萬3551元、飛福岡為1萬287元。飛首爾為8978元、飛曼谷8760元。
長榮航空即日起至4月22日推出線上優惠， 其中最低票價為高雄飛澳門，來回最低未稅價2088元（含稅價5238元）起、高雄飛香港則是未稅2298元起（含稅價5978元）。飛東京來回機票含稅價格約在1萬4616元起，飛大阪為1萬4330元，飛福岡含稅價1萬1497元起。
星宇航空則是優惠時間為即日起 ～4月26日，可下訂出發日期為4月15日～9月30日。飛東京來回含稅價為1萬2947元，飛大阪來回含稅價為1萬3171元，值得一提的是，飛熊本竟然有來回含稅價9269元的超低價。