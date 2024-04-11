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台灣虎航促銷明開搶！999元起「全航線都有」　旅展現場可抽機票

▲配合2024台北國際春季旅展，台灣虎航推出全航線單程未稅999元起的線上旅展限定優惠促銷價，明（12）天早上開搶。（圖／台灣虎航提供）
▲配合2024台北國際春季旅展，台灣虎航推出全航線單程未稅999元起的線上旅展限定優惠促銷價，明（12）天早上開搶。（圖／台灣虎航提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，台灣虎航推出全航線單程未稅999元起的線上旅展限定優惠促銷價，促銷期間為2024年4月12日上午10:00起至2024年4月15日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年4月12日至2024年10月26日。若是到旅展現場，還有機會抽中台灣虎航來回機票或是回饋金等豐富獎品。另外，國內傳統航空中，長榮也推出全航線75折起優惠、華航有85折起優惠。

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台灣虎航此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年4月12日上午10:00起至2024年4月15日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年4月12日至2024年10月26日。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於台北春季旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

▲台虎推出線上旅展全航線單程999元起。（圖／台灣虎航提供）
▲台虎推出線上旅展全航線單程999元起。（圖／台灣虎航提供）
另外，旅展期間只要到台灣虎航攤位(B610)，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等逾4千份的豐富好禮。

台灣虎航也公布，配合2024夏季航班也推出洪瑞珍三明治組合餐、釜山辣炒墨魚蝦子飯等新款特色美食，提供旅客更多元的機上餐選擇。另外，tigerselect虎禮選搭配旅展期間，也推出logo商品限時85折優惠，歡迎把中意許久的台虎好物趁機帶回家。

傳統航空因應本次春季旅展也有促銷機票，像是中華航空推出全航線85折優惠，日期為即日起～4月25日，飛東京來回含稅價最低有到1萬2359元、飛大阪來回含稅價為1萬3551元、飛福岡為1萬287元。飛首爾為8978元、飛曼谷8760元。

長榮航空即日起至4月22日推出線上優惠， 其中最低票價為高雄飛澳門，來回最低未稅價2088元（含稅價5238元）起、高雄飛香港則是未稅2298元起（含稅價5978元）。飛東京來回機票含稅價格約在1萬4616元起，飛大阪為1萬4330元，飛福岡含稅價1萬1497元起。

星宇航空則是優惠時間為即日起 ～4月26日，可下訂出發日期為4月15日～9月30日。飛東京來回含稅價為1萬2947元，飛大阪來回含稅價為1萬3171元，值得一提的是，飛熊本竟然有來回含稅價9269元的超低價。

▲國內三大航空此次配合春季旅展推出線上優惠，華航與星宇都可以最低1萬2千多元的來回含稅價飛往東京成田。（圖／記者葉盛耀攝）
▲國內三大航空此次配合春季旅展推出線上優惠，華航與星宇都可以最低1萬2千多元的來回含稅價飛往東京成田。（圖／記者葉盛耀攝）

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