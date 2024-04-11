金控3月獲利排名大洗牌！國泰金擠下富邦奪3冠王　早盤股價漲逾3%

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由於今年以來金融市場上行，國泰金子公司包括國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，其中國泰人壽3月稅後淨利125億元，累計稅後淨利247.4億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注，在掌握波段操作之下，伺機實現資本利得，另隨美元上揚及國內ETF資金大舉匯出，新台幣兌美元單月貶值1.3%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以在調節私募基金及經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。在資本方面，國壽3月淨值比升逾8%，RBC高於300%，體現資本維持強健，清償能力無虞。
至於國泰產險3月稅後淨利3.2億元，累計前3月稅後淨利較去年同期大幅成長，且創同期歷史新高紀錄達8.8億元，3月簽單保費28.7億元，累計簽單保費達86.3億元，年成長18%。險種經營方面，佔比最大的車險業務，持續傳遞完整保障理念，嚴控核保品質，新、續件業務穩定成長，累計簽單保費年成長8%；商業險方面，持續聚焦成長性產業，引進良質業務，商業險累計簽單保費皆有雙位數成長。投資方面，面對瞬息萬變之金融情勢，投資團隊將持續動態調整投資布局，以尋求穩健獲利表現。
富邦金3月自結合併稅後淨利80.05億元，累計今年前3月合併稅後淨利303.85億元，每股稅後盈餘為2.33元，子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及累計前3月稅後淨利皆創下歷年同期新高，其中富邦人壽3月稅後淨利為40.86億元，累計稅後淨利為174.36億元，第1季獲利較去年同期成長141%。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得。
在股市方面，3月台股加權指數創新高，富邦人壽伺機實現資本利得，另所投資的各種私募基金帳上有未實現利益逾400億，因後市仍看好所以未積極實現獲利。由於國內外股票、各種私募基金等價值攀升，致使富邦人壽整體金融資產的其他權益已轉為淨未實現利益。債市方面，市場逐步調整美國降息預期。3月公債利率呈現震盪整理。策略上維持充足流動性部位，並視後續市場機會，動態調整債券投資部位。
匯市方面，美國總經數據表現良好，國際美元呈現走強，3月美元兌台幣升值約1.31%，貢獻當月匯兌利得。不動產方面，德國房地產租期將至，基於保守穩健原則，3月份認列德國不動產公允價值下調近60億，以致單月獲利受到不利影響，富邦人壽3月底淨值比率高於10%，RBC超過300%，整體資本水準維持良好。
富邦產險2024年3月稅後淨利4.61億元，累計稅後淨利13.48億元，主要來自穩健的承保業務表現和優異的投資績效，3月整體簽單保費50.80億元，其中以工程險成長37.1%及新種險成長10.0%表現最為亮眼，成長動能皆優於市場。累計前3月簽單保費收入167.84億元，年成長6.2%，簽單市佔率24.8%，維持市場領先地位。
中信金自結3月稅後盈餘75.75億元，累計前3月合併稅後盈餘209.2億元，每股稅後盈餘為1.07元。中信金表示，3月子公司中國信託商業銀行因財富管理業務動能持續成長，加上金融商品操作得宜，單月稅後獲利達46.18億元；子公司台灣人壽保險公司3月份因美元升值，使避險成本壓力減緩，亦由於股票處分利得及股息紅利挹注，單月稅後獲利27.58億元。
若與去（2023）年同期相比，中信銀行業務因存放款基盤增加、財富管理銷售動能成長強勁以及金融市場操作得宜，帶動整體稅後獲利較去年同期成長7%。保險業務方面，今年以來美元升值幅度逾4%，相關匯兌利益抵銷大部分避險成本壓力，且股債資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅增加，保單銷售動能則較去年同期成長35%。
在公股金控部分，公股獲利王兆豐金自結3月稅後盈餘38.33億元，第1季稅後盈餘114.9億元，每股稅後盈餘0.8元。第一金3月稅後純益23.43億元，累計前3月稅後純益70.15億元，EPS為0.52元；合庫金3月稅後賺18.11 億元，第一季稅後盈餘53.80億元，累計 EPS為0.36元。華南金3月合併稅後盈餘20.77億元，第一季稅後賺56.3億元，每股稅後盈餘0.41元。
值得注意的是，新光金3月獲利也報喜，單月稅後淨利達39.81億元，不僅連兩個月賺錢，亦創近8個月新高，也帶動累計稅後損益由虧轉盈，今年第1季稅後淨利30.47億元，EPS有0.2元，主要受惠美台股市走高，子公司新壽掌握時機實現資本利得，加上新台幣兌美元走貶，傳統避險成本仍高，但新壽靈活調整外匯避險策略，讓避險成本獲得控制，首季更出現匯兌利益。隨新壽累計損益虧轉盈且綜合損益持續回升，有助資本適足率（RBC）改善，可望降低新壽增資壓力。
開發金自結3月稅後獲利26億元，第1季稅後獲利為82.14億元，年成長135%，每股盈餘0.49元，其中子公司凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，3月稅後獲利21.35億元，第1季稅後獲利51.49億元；凱基證受惠3月台股量增價揚，挹注凱基證券經紀及自營等業務獲利，同時海外轉投資收益表現穩定，稅後獲利8.18億元，第1季稅後獲利達28.98億元，年成長約53%。凱基銀行3月稅後獲利4.57億元，第1季稅後獲利14.69億元；中華開發資本受到投資部位評價表現變動影響，3月稅後損失2.54億元，第1季稅後獲利為1.29億元。
台新金3月自結稅後淨利13.7億元，累計稅後淨利50.1億元，每股稅後淨利0.36元，其中台新銀行3月稅後淨利13.3億元，累積稅後淨利為 44.2億元，核心業務獲利動能持續穩健，淨收益較前月成長，故整體損益較前月成長7%，累計稅後淨利較去年同期成長 3%；資產品質維持穩健，截至 3月底逾放比為0.10%，備抵呆帳覆蓋率為1247.80%；台新人壽3月稅後淨利1.9億元，主要來自股票資本利得；累計稅後淨利8.2億元，較去年同期增加，主係因今年股票資本利得及兌換利益影響。