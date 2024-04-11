民進黨嚴正聲明驚見1大錯字！教育部辭典網站塞爆 國文師給解答
民進黨新竹市議員陳建名遭爆性騷事件，疑似強勾知名女歌手脖子、企圖強吻，事件爆發後，民進黨昨（10）晚緊急發布聲明，表示即刻啟動調查，若內容屬實絕不寬「待」。眼尖網友發現，民進黨聲明出現一大常見錯字，絕不寬「貸」才是正確用字。對此，大批網友紛紛往查詢，導致教育部辭典網站一早即塞爆，至今仍癱瘓中，有國文老師就提出真正解答。
記者陳宜加／台北報導
陳建名遭爆性騷女歌手張涵雅，事件爆發後民進黨深夜急發聲明，「有關本黨新竹市黨部主委陳建名疑涉入性騷擾事件一事，民進黨中央黨部將速啟性平調查，若內容屬實必送黨紀處分，絕不寬待。」
然而，有眼尖網友發現該聲明中出現一大錯字，也就是絕不寬「待」的待字，正確用字應為絕不寬「貸」。不少網友紛紛上網查詢，不料教育部辭典網站一早就被塞爆，至今仍癱瘓中。
中文教育網站「西雪梨中文學校」網站則解釋，「絕不寬貸」或「絕不寬待」歧異，貸意思為寬恕，例如寬貸、嚴懲不貸、借錢如借貸、貸款、推讓如責無旁貸；而待則是等候、等待、待人接物、對待、逗留如待一會兒等。「絕不寬貸」才是正確的用法。意思是絕對不饒恕。
網站也舉例句：第一次犯錯，尚可原諒，如果再犯，就絕不寬貸；惡意殺人，法律絕不寬貸。
方姓國文教師也補充，這句話的確是常被混淆的錯別字，主因常用成語中還有「寬以待人」、「寬待他人」等詞語，導致「絕不寬貸」遭誤植成「待」。