金鶯農場大物大聯盟初登場！首安要再等等　苦吞2K、守備有小瑕疵

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Jackson Holliday現年年僅20歲，他的父親是名將Matt Holliday，生涯曾7度入選明星賽，拿下1次國聯打擊王、4座銀棒獎，生涯累計2096安打、316轟、1220打點。儘管未入選開季的26人名單，但Jackson Holliday在3A還待不到一個月，就獲得機會升上大聯盟。
Jackson Holliday在小聯盟的表現也相當優異，在3A出賽10場比賽，就繳出0.333打擊率、1.077的攻擊指數，在昨天金鶯便選擇將他叫上大聯盟，並指定讓渡（DFA）32歲的老將Tony Kemp。
Jackson Holliday今天面對的第一個守備機會，他就接獲吉田正尚的滾地球，成功策動雙殺。不過後續在第3局下面對Tyler O'Neill時，一顆二壘方向高飛球他揮手喊退其他人，最終卻未能順利將球接住，出現一點瑕疵，但由於沒有碰到球，最終紀錄上是給一支一壘安打，並未記守備失誤。
打擊部分，Jackson Holliday首打席被滑球三振出局，第2打席擊出不營養的滾地球，形成野手選擇。第3打席他再次擊出滾地球，但這次進帳大聯盟個人生涯首分打點，第4打席沒有建樹，再次吞下三振。
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