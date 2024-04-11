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金鶯農場大物大聯盟初登場！首安要再等等　苦吞2K、守備有小瑕疵

▲金鶯農場頭號大物Jackson Holliday今(11)日迎來大聯盟初登板，可惜4個打數沒有擊出安打，大聯盟首安還要再等等。（圖／美聯社／達志影像）
▲金鶯農場頭號大物Jackson Holliday今(11)日迎來大聯盟初登板，可惜4個打數沒有擊出安打，大聯盟首安還要再等等。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB巴爾的摩金鶯農場頭號大物Jackson Holliday，今（11）日迎來大聯盟初登板！Jackson Holliday升上大聯盟後首場比賽就擔綱先發，擔任第9棒二壘手，但這場比賽Holliday沒有安打演出，生涯首安還要再等等，還苦吞2K，守備上也發生一次判斷瑕疵，但金鶯在本場比賽後段急起直追，終場以7：5擊敗紅襪贏球。

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Jackson Holliday現年年僅20歲，他的父親是名將Matt Holliday，生涯曾7度入選明星賽，拿下1次國聯打擊王、4座銀棒獎，生涯累計2096安打、316轟、1220打點。儘管未入選開季的26人名單，但Jackson Holliday在3A還待不到一個月，就獲得機會升上大聯盟。

Jackson Holliday在小聯盟的表現也相當優異，在3A出賽10場比賽，就繳出0.333打擊率、1.077的攻擊指數，在昨天金鶯便選擇將他叫上大聯盟，並指定讓渡（DFA）32歲的老將Tony Kemp。

Jackson Holliday今天面對的第一個守備機會，他就接獲吉田正尚的滾地球，成功策動雙殺。不過後續在第3局下面對Tyler O'Neill時，一顆二壘方向高飛球他揮手喊退其他人，最終卻未能順利將球接住，出現一點瑕疵，但由於沒有碰到球，最終紀錄上是給一支一壘安打，並未記守備失誤。


打擊部分，Jackson Holliday首打席被滑球三振出局，第2打席擊出不營養的滾地球，形成野手選擇。第3打席他再次擊出滾地球，但這次進帳大聯盟個人生涯首分打點，第4打席沒有建樹，再次吞下三振。

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