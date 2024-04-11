A-Lin上「the first take」！出道18年首次 獻唱〈有一種悲傷〉
金曲歌后A-Lin日前在中國大陸展開巡迴演唱，還受邀參與日本知名YouTube頻道「the first take」拍攝，在節目上獻唱在網路上突破上億次點擊率的經典代表作〈有一種悲傷〉全新編曲版，才短短14個小時就吸引超過33萬人觀看，成功擄獲日本歌迷的心。
記者施以慧／綜合報導
A-Lin坦言錄製無法重來的刺激讓她備感壓力，但在節目順利下播後，她也在臉書上半開玩笑發文道歉，「不能重來的壓力真的太刺激太令人緊張，針對我0失誤的演唱，以及這種0瑕疵的結果，我道歉，真的很不好意思，我真的實力堅強」，引來大批網友回應：「必須道歉！真的太優秀了！」
其實「the first take」不僅在YouTube平台上擁有900多萬粉絲，還以「一鏡到底」聞名，為了追求演唱的真實感，歌手必須在全白的錄音室裡錄音，而且僅錄製一次，後期並不會補拍或編輯，一旦歌手表演失誤，也會被頻道完整紀錄。
而目前登上該頻道的歌手不只有A-Lin，亞洲流行天后蔡依林、知名創作歌手韋禮安，也都曾在節目上一展歌喉，創下極高播放量，也證實參與錄製的好聲音，絕對是公認的實力派歌手。
A-Lin也表示這次之所以選唱國片《比悲傷更悲傷的故事》主題曲〈有一種悲傷〉這首經典歌曲，不僅是因為熱門，還因它對自己來說意義重大，2018年歌曲才剛發行，就橫掃各大音樂平台，被網友封為電影神曲，更是A-Lin歌手生涯的轉捩點，不僅老粉絲喜愛，也讓新粉絲能對A-Lin的歌聲更有記憶點。
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