東元大股東主導、董事人選見金融大咖　為何找來沈榮津、利明献？

我是廣告 請繼續往下閱讀
而讓外界關心的是，這次同樣被視為是經營權之爭，因為泛公司派三大股東寶佳林家、華新麗華焦家與黃茂雄提出的董事人選，將對上會長黃茂雄長子、菱光董事長黃育仁陣營的人選，共有19人搶11席。而黃育仁派提出的人選包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁及新人選陳良鑑共4人，以及獨董人選吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。針對公司派提出金融圈大咖成為人選，黃育仁派表示「只要是對東元電機有幫助的任何人、事、物，我們都樂見」。
據了解，東元這次確定將由華新麗華焦家拿下主導經營權，但由於焦家一向低調，因此董事長將由社會賢達人士來擔任，外界認為利明献將不只擔任董事，未來可望擔任東元電機董事長。不過，因為「產金分離」（金融機構負責人不能兼任其他非金融業的負責人）的規定，若利明献擔任東元董座，就勢必得辭去中國信託銀行董事長。
至於東元現任董座邱純枝，雖然新局面將使她退下董座之位，但外界認為她將續留董事會協助銜接相關事務，不過東元董事會大洗牌，也代表老東元黃家勢力將淡出，其他大股東將持續主導東元的新未來。
針對東元公司派提出的董事名單，東元指出是由主要股東推薦並經過篩選後的名單中，再遴選符合公司治理相關規範資格以及東元未來業務發展所需的人選，並經過公司治理及永續委員會審議後，再提交董事會決議通過。
東元表示，董事提名人選組合訴求專業化和國際化，尤其具備高階企業與組織經營管理經驗，多數候選人同時擁有推動永續發展(ESG)的實務經驗與專才。目前，東元正加速數位轉型與建立產品與服務的綠能生態系，此11位候選人陣容應是能符合廣大股東期待的適當人選。
東元也提到，這次董事提名人名單中，有3位是女性候選人，有4位現任董事和1位現任獨立董事會進入下屆董事會的提名人選，希望能夠藉重其長期參與東元經營的經驗，協助下屆董事會順利運作。
而6位學經歷雄厚的新血候選人，不但多數擁大型企業的董事長或是政府公部門首長的治理經驗，更重要是策重六位賢達在跨國經驗、永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造之專業。此嶄新組合，除與東元未來轉型發展之策略與方向一致，也可望符合股東們期待東元加速發展與提之期望。