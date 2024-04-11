大谷翔平享特殊待遇！揭道奇陣容策略 瞄準大聯盟日本球員最多轟
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平近期打擊狀態火熱，已經連續7場比賽擊出安打，道奇球團為了完全發揮打擊實力，透過一系列的佈局操作，提升板凳深度，並補進工具人，讓指定打擊（DH）成為大谷翔平的專屬位置，讓大谷可以無後顧之憂的投入比賽。
記者路皓惟/綜合報導
雖然大谷翔平在開季經歷連續8場比賽、40個打席沒有全壘打，寫下大聯盟生涯最差成績，但道奇堅持讓他以DH身分上場，終於大谷在4月4日擊出首轟，並大谷在9日對雙城擊出本季第3號全壘打，並且連續7場比賽擊出多安打，打擊三圍提升至.333/.369/.650，距離日本球員在大聯盟最多轟的175支全壘打僅差1轟，即將改寫松井秀喜締造的紀錄。
道奇原本陣容深度就已經足夠，但休賽季還是決定簽下外野手Teoscar Hernandez，這個決定意味著陣中的超級工具人Chris Taylor需要在板凳待命。儘管如此，Taylor能夠勝任內、外野的能力，讓道奇有更大的空間去輪休主力球員，為球隊帶來調度靈活性。
過去道奇隊的指定打擊(DH)位置是作為主力球員輪休的策略，但現在教練團已經不用擔心球員輪休的問題，讓大谷翔平好好在DH位置上專注於打擊，而不必擔心其他事情。
在網羅大谷翔平之前，道奇制服組就已經思考如何最大程度地發揮大谷翔平的力量，現在大谷有了球團在背後的全力支援，大谷本季表現依舊亮眼，教頭Dave Roberts也說：「現在大谷翔平的狀態非常好，對方投手恐怕很難壓制他。」
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