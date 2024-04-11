台積電挑戰翻紅成功！領台股跌幅收斂、午盤下跌53點至20710點

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權值股跌漲不一，權王台積電開低之後一度走高翻紅，最高上漲4元來到819元，可惜午盤翻黑，上午11點30分再度挑戰翻紅，上漲2元或0.25%，來到817元；鴻海則是開低走低，午盤下跌5元或3.24%，來到149.5元；聯發科努力上攻，雖然一度翻黑，但還是立即翻紅，午盤上漲10元或0.84%，來到1205元。
盤面亮點聚焦在矽統，雖然開在盤下，但在買盤挹注之下一路走高，上午10點30分後攻上漲停，來到58.5元，爆出超過14萬張的量。
此外，非電族群也有表現，尤其是觀光股，前總統馬英九與中國國家主席習近平「馬習二會」，習近平也罕見表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，市場樂見重啟兩岸觀光鬆綁訊號。因此今日觀光航空股點火，鳳凰逼近漲停板，上漲逾9%，寒舍、夏都逾6%，六福漲逾3%。
電線電纜族群也續漲，亞力一度逼近漲停，午盤上漲逾7%，再創歷史新高，中興電、華城漲逾6%，其中華城來到914元，站上900元關卡，樂事綠能上漲逾2%。
此外，航運族群也有表現，航空股受惠於兩岸觀光看見曙光，長榮航、華航皆漲逾2%；貨櫃股也逆勢上攻，長榮上漲逾3%，陽明、萬海也漲1%左右。