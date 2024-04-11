大谷翔平寫道奇124年來紀錄！前14場猛敲12支長打 日網友好震驚
大谷翔平寫道奇124年來紀錄！洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平在昨（10）日和明尼蘇達雙城隊比賽中出戰，敲出1發二壘安打，是個人連6場有安打演出。同時，大谷翔平本季前14場比賽已敲出12支長打，改寫道奇隊史124年來的最高紀錄，也讓不少日本網友驚嘆，竟然在如此短時間內就創下新紀錄。
記者林之越/綜合報導
大谷翔平在過去幾個球季都有機會爭奪全壘打王，雖然本季專職打者後，本季全壘打數量減少，目前僅有敲出3轟，距離領先大聯盟全壘打數量的紅襪Tyler O'Neill所敲出的6轟還有段距離。
有日媒報導指出，大谷翔平轉至道奇隊後，已經在開季的前14場比賽中，敲出12支長打，打破隊史124年來的最高紀錄。加上今（10）日和雙城的第2戰，大谷翔平目前總共出賽15場比賽，共63個打席敲出21支安打，包含8支二壘安打、1支三壘安打，打擊率來到3成33，長打率6成35。
此報導一出，也讓不少日本網友和球迷感到驚訝，紛紛表示：「這只是他在道奇的第一年！」、「大谷翔平真是太神奇了」、「道奇隊是支歷史悠久的球隊，竟然剛加入就打破紀錄」等。另外，也有球迷統計，目前大聯盟單季長打紀錄為67支，若依照大谷翔平目前的速度，有可能上看達到80支長打。
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