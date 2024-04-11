數學系「解決問題」能力強！他跨域當專案管理師　年薪站穩120萬

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從事的熱門5大職務包括教師／補教老師15.9%、軟體工程師14.0%、金融機構人員13.1%、品保工程師11.2%以及數據分析師9.3%。
另外，數統人才所具備的職能5大優勢包括「邏輯清楚思考縝密」、「具備分析和解決問題的能力」、「具備統計與運算能力」、「反應敏捷思考靈活」以及「專注度與耐力佳」。
建良是數學系應用數學組畢業，先後投入傳產業、金融保險業，目前擔任專案管理師，是主管最得力的助手、同事最信賴的夥伴，隨著實力與資歷累積，目前年薪站穩120萬。
建良分享，自己從小對數學極有興趣，大學志願填了數學系應用數學組，不是只有單純的數學課程要修，還會有很多選修課程，如保險數學、會計數學等等，開放給學生去學不同領域的知識，應用數學組除了基本的數學知識外，還須具備寫程式的能力，讓未來職涯方向更多元。
他以保險數學為例，繼續延伸可以考取保險業精算師，成為保險金融業的頂尖人才，即使沒考到，選修了5門相關課程，在保險業也會非常搶手，而他在大學期間，積極學習C++、Java、基礎計算機概論等，畢業後求職一路順遂，10多年的職場經歷訓練出「解決問題的能力」，深受主管青睞。
建良提到，數學系背景的人思考快、邏輯好，雖然寫程式的功力不如資工系，但是挖掘問題、思考問題以及解決問題的能力，絕對比其他科系來得強，例如開會時老闆很粗略只提出想法和要求，但他會懂得老闆其實想看到哪些具體內容，然後做出架構邊改邊修，工作起來更有效率。
建良說，很多人認為數學系畢業，容易有職場天花板這種錯誤迷思，但其實數學系並非只能走教職一路，目前各大學開設的學程很多元也很實用，建議學弟妹不要自我設限，盡量在職場中不斷學習新技術，「不懂就問，想辦法讓自己變強，擁有不可被取代的價值」。