2024泰國潑水節來了！禁忌與習俗一次看 今年延長為五天
俗稱潑水節的泰國新年宋干節（Songkran）將從4月12日至16日舉行，這次潑水節延長至五天，同時各個城市會陸續展開不同活動，讓旅客能有最棒的潑水節體驗。泰國政府指出本次潑水節已讓泰國迎接大量旅客，大部份酒店都有超過七成的訂房率。本次就帶大家來看潑水節的習俗與禁忌！
國際中心賴正琳／綜合報導
曼谷考山路、清邁古城區、芭達雅海灘大街都會有激烈的水槍大戰；如果喜歡溫和一點的慶祝方式，可以到曼谷近郊的古都大城，當地可以和大象互相噴水祝福，也是一種不錯的過節方式。至於熱門的戰區，曼谷集中在考山路、席隆路、暹羅廣場、皇家田廣場；清邁則是在古城牆護城河、中央歡慶百貨，而大城則在阿育塔亞古城、蒙空博碧寺、大城府周圍。
潑水節的傳統習俗包括「浴佛」、「獻水式」和「堆沙塔」，每到泰國潑水節，佛教信徒都會進行「浴佛」儀式以示尊敬；到了泰國潑水節的家庭日（即4月14日），家中晚輩都會向長輩進行「獻水式」， 將用銀盆盛著芳香的淨水輕灑到長輩手中，寓意對長輩的尊敬；泰國人認為他們平日在寺廟進出時會帶走了寺內的沙子，因此他們在潑水節期間還會前往寺廟堆沙塔，並將旗幟、香、花等插在沙塔上，象徵回饋及祈福。
另外，參加潑水節時有五大禁忌一定要小心避免：
- 不可以向僧人、較高齡的長輩或幼小兒童潑水。
- 避免穿著過於暴露。
- 因為水是純淨的象徵，因此潑水節只能使用乾淨的水。
- 避免造成受傷，禁止高壓水槍。
- 不能生氣，一定要帶著笑容玩。
初次參與潑水節的遊客，一定要檢查好身上的物品和穿著適合過節，請穿著輕便、易乾的衣物，以及選擇可以防水的防曬乳，並記得攜帶防水袋避免手機和錢包淋溼，最好將手機用綁帶繫在身上，以免玩得太開心而遺失貴重物品。