又是陳菊愛將！陳金德內定掌工程會 曾違規經營農舍慘監察院彈劾
內定將接任行政院長的卓榮泰，預計明天再開記者會公布第二波新人事案，包括新任陸委會主委已內定由現任海基會副董事長兼秘書長邱垂正出任，法務部長內定由台北地檢署檢察長鄭銘謙接任，行政院公共工程委員會主委內定由前宜蘭縣代理縣長陳金德出任。不過陳金德爭議頗多，還曾因在高雄市副市長任內經營農舍，遭監察院彈劾。
記者何哲欣／台北報導
陳金德屬於監察院長陳菊人馬，他最早是在1989年宜蘭縣長游錫堃任內擔任機要秘書，之後曾任國大代表、立委，2013年2月被時任市長陳菊延攬成為環保局長，任內發生2013年日月光廢水污染事件，因處理得當，隔年12月升任高雄市副市長。
2016年9月，陳金德接任台灣中油董事長，但隔年8月，發生中油供氣中斷造成全台大停電，陳金德宣布請辭，成為中油史上任期第三短的董事長。但他仍獲重用，2017年11月被任命代理宜蘭縣長。
2017年11月，陳金德被爆2007年購入的農舍屬違建，陳金德表示將立即繳清罰款，並捐出代理縣長期間薪資與農舍退稅款項，不過2018年9月，陳金德因在高雄市環保局長、高雄市副市長任內經營宜蘭農舍民宿以及文創公司，違反規定遭監察院全票通過彈劾。