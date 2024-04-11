樂團女主唱赴美演出遭監禁17小時！被要求脫光搜身 主辦方道歉了
樂團「漂流出口」主唱Putad Pihay近來遠赴美國展開南島音樂串連計畫「小島大歌」演出，沒想到卻因為主辦單位疏失，導致她在當地受到一連串不公平的對待，讓她直言簡直是被當罪犯看待，對此，主辦方也發聲道歉。
記者吳昕蓓／綜合報導
Putad Pihay昨（10）日在臉書發文表示，自己風塵僕僕遠赴美國演出，卻因為主辦單位沒有替她申請工作簽證，導致她被海關盤問，關入小黑房中，被要求脫光搜身，「我不能跟任何人聯絡不能帶任何隨身物品卻要求我帶美金，小黑房有警察輪流看管」，後來她甚至被帶入偵訊室中審問，讓她忍不住哭出來。
在歷經監禁17小時後，Putad Pihay被遣返回台，「我感覺我徹底的被汙辱！我不是一個罪犯！他們說我拿旅遊簽非法工作就是個罪犯！」儘管最後安全回到台灣，她也自省應該要更保護自己的權益，但在貼文曝光後，仍然引發高度關注，連帶主辦單位「小島大歌」也受到譴責。
對此，主辦單位在臉書發文道歉，同時也解釋此次事件原委，透露團隊2023年年中就與美國的簽證代辦律師申請程序，但當時Putad告知不參與演出，因此並無列在工作許可名單上，直到巡演開始的前一個半月，Putad才決定加入團隊，由於沒有足夠時間重新申請，團隊做出ESTA入境的錯誤決定，才導致憾事發生，「我們對於此次事件鄭重的道歉，看到她經歷的這些對我們來說都非常心痛，希望能給她最大的支持」。
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